Virologen-Streit um Forschung zu Corona-Ansteckung bei Kindern

Rostock

Wissenschaftlicher Streit an der Unimedizin Rostock (UMR): Der Disput entzündet sich an der aktuellen Studie zur möglichen Infektion von Kindern mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern. Prof. Dr. Emil Reisinger, Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektionskrankheiten der UMR, hatte im Ergebnis der Untersuchungen und vorliegender epidemiologischer Fakten erklärt: „Kinder in MV haben ein geringeres Risiko, an SARS-CoV-2 zu erkranken, als Erwachsene.“

Zweifel an „seriöser“ Arbeit

Ihre „berechtigten Zweifel“, ob Prof. Reisinger „hier an der UMR seriös arbeitet“, äußerten nun Prof. Dr. Hans-Jürgen Thiesen, Direktor der Abteilung für Immunologie an der Unimedizin Rostock, und sein Kollege Prof. Dr. Michael O. Glocker. Sie betonen in einem Schreiben an die Redaktion, dass es „keinen Sinn macht, eine Studie mit Menschen durchzuführen, die gar nicht infiziert sein können“. So hätte man auch untersuchen können, ob die Menschen in Rostock an Malaria oder Ebola erkrankt seien. Der Verdacht einer Scheinstudie stehe im Raum.

Studie mit 401 Rostocker Müttern

Prof. Reisinger hatte mit seinem Team die Tests im April durchgeführt. Konkret hatten sie 401 Rostocker Mütter von insgesamt 666 Kindern zwischen null und 17 Jahren untersucht. Die Kinder wurden in 58 der 90 Rostocker Kitas und in 21 der 29 Rostocker Grundschulen betreut.

Die Verfasser der Studie wollten auch die Fragen klären, ob Kinder in der Hansestadt bereits mit SARS-CoV-2 infiziert waren, ohne dass es bemerkt wurde. Und ob sie eine Infektionsgefahr für die Eltern und Großeltern darstellen.

Votum der Ethikkommission

Bevor die erste Untersuchung stattfand, habe man das Votum der Ethikkommission der Universität abgewartet, so Prof. Reisinger. Zudem hätten die schriftlichen Einverständniserklärungen aller untersuchten Mütter für Rachenabstriche und Antikörpertests vorgelegen.

Ergebnis der Checks: In keinem der Rachenabstriche konnten die Forscher Covid-19-Viren nachweisen. Auch beim Antikörpertest waren alle Mütter negativ getestet worden.

Besondere Maßstäbe bei Blutentnahmen

Prof. Thiesen erklärte, dass er die besagte Studie eingehend prüfen wolle. Diese wird in den kommenden Tagen in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift publiziert. Nicht zuletzt gehe es um die wissenschaftlichen Maßstäbe, die die sogenannte Helsinki-Deklaration den Ärzten zur Durchführung von klinischen Studien vorschreibe, insbesondere wenn Blutentnahmen erforderlich seien.

Ergebnisse aus China , England und den USA bestätigt

Die vorliegenden Studienergebnisse indes bestätigten die Ergebnisse von Tests aus China, England und den USA, so Prof. Reisinger. Demnach verlaufe die Infektion bei Kindern mit dem Erreger von Covid-19 „auch weniger schwer und häufiger symptomlos als bei Erwachsenen“. Trotzdem habe einer Studie in China zufolge, die Schließung von Schulen und Kindergärten wahrscheinlich einen signifikanten Beitrag zur Verlangsamung der Infektionsausbreitung geleistet.

Von Volker Penne