Vierden

Ein Tiertransport mit rund 120 Schweinen ist bei Vierden (Kreis Rotenburg) in einer Kurve von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. 35 Schweine kamen bei dem Unfall ums Leben. Sie waren laut Polizei so schwer verletzt, dass sie noch im Laderaum verendeten oder von Tierärzten eingeschläfert wurden.

Vier Schweine flüchteten durch einen Spalt im Laderaum des Lastwagens in ein Maisfeld, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehrleute durchsuchten am Montagmorgen das Feld und fingen alle ausgebüxten Tiere wieder ein. Landwirte richteten mit Bauzäunen an der Unfallstelle ein provisorisches Gehege ein, in dem die Tiere versorgt wurden.

Ersatz-Transporter bringt Schweine zum Zielort

Die übrigen Schweine wurden später mit Ersatz-Lastwagen weitertransportiert. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall zwischen den Ortschaften Nüttel und Ippensen kam. Über den Fahrer des Tiertransportes war zunächst nichts bekannt.

Von RND/lni