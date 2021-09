Viel Euphorie nach den ersten Hochrechnungen in Niedersachsen

Hannover

Es war ein spannender Wahlabend an diesem Sonntag. Bis eindeutige Ergebnisse vorliegen, dürfte es noch bis spät in die Nacht dauern. Doch schon am frühen Abend zeigte sich zumindest eines: Die SPD war im Stande, das beste Ergebnis seit Jahren einzufahren. Entsprechend euphorisch zeigten sich Niedersachsens Sozialdemokraten nach den ersten Hochrechnungen.

Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil sprach von einem „tollen Abend“. Und fügte hinzu: „Olaf Scholz und mehr als 400.000 Mitglieder haben es geschafft, eine Aufholjagd hinzulegen, wie es sie wahrscheinlich in dieser Weise kaum jemals gegeben haben wird. Heute Abend sind die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stolz auf ihre Partei.“ Eine Emotion, die bei vielen SPD-Mitgliedern in den vergangenen Jahren so sicher nicht aufgekommen ist. Bei der Bundestagswahl 2017 fuhr sie immerhin ihr schlechtestes Ergebnis ein. Bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen machte auch Stephan Weil deutlich, dass viele diese Situation vor einem Jahr nicht hätten kommen sehen. Der Landeschef, der am Vormittag noch in Hannover wählte, fuhr am Nachmittag nach Berlin, um die Wahlparty im Willy-Brandt-Haus zu verfolgen.

SPD sieht großen Erfolg

Dort war auch der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil anwesend, dessen Wahlkreis in Rothenburg (Heidekreis) liegt. Er sieht den Auftrag zur Regierungsbildung bei den Sozialdemokraten. „Wir wussten, das wird ein knapper Wahlkampf“, sagte Klingbeil. „Aber ganz klar: Die SPD hat den Regierungsauftrag. Wir wollen, dass Olaf Scholz Kanzler wird.“

SPD-Arbeitsminister und Niedersachse Hubertus Heil wertet den Wahlabend als einen „grandiosen Erfolg“. „Das ist ein Vertrauensbeweis der Bürgerinnen und Bürger für Olaf Scholz“, sagte Heil am Sonntagabend in der ARD.

Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin ist die Stimmung dagegen verhaltener – die Union hat ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten eingefahren. CDU-Landesvorsitzender Bernd Althusmann verwies im Gespräch mit der NP zwar darauf, dass es sich um ein Kopf-an-Kopf-Rennen handele, machte aber auch deutlich: „Das sind schmerzliche Verluste für die Union.“ Für Bernd Althusmann steht daher fest: „In den kommenden Tagen wird es darum gehen, die inhaltliche und organisatorische Aufstellung zu erörtern.“ Noch sei aber unklar, ob die Union nicht doch stärkste Kraft werden könnte. „Wir haben immer den Anspruch, zu regieren“, sagte der CDU-Landesvorsitzende. Ob das auch bedeutet, dass die Union versucht, auch dann eine Regierung zu bilden, wenn sie nicht stärkste Kraft wird, wollte er nicht beantworten.

Ob das überhaupt gelingt, wird auch von den Koalitionspartnern abhängen. Auch wenn die Stimmen am frühen Abend noch nicht vollständig ausgezählt waren, zeichnete sich zumindest ein Trend ab: Ohne die Grünen wird es vermutlich kein Bündnis geben – nach den ersten Hochrechnungen lagen sie bei 13,8 Prozent und erzielten damit ihr historisch bestes Ergebnis. Landesvorsitzende Anne Kura sagte im Gespräch mit der NP: „Wir sind klar Wahlsieger.“ Aber bei der Wahlparty in Osnabrück war die Stimmung dennoch gemischt: „Ich habe mir mehr erhofft und bin durchaus ein bisschen enttäuscht“, gab Anne Kura zu. Immerhin habe man bei der U-18-Wahl gesehen, dass man deutlich vorne liege. Deswegen verstehe sie das Ergebnis aber klar als „Regierungsauftrag“.

Zu persönliche Präferenzen für eine mögliche Koalition wollte sie sich zunächst nicht äußern und verwies darauf, dass es nun zu langen Sondierungsgesprächen kommen werde. Dann machte sie aber auch deutlich: „Inhaltlich sind wir näher bei der SPD.“ Nicht überraschend – immerhin gibt es zwischen den beiden Parteien auch in Niedersachsen enge Verbindungen.

Spricht FDP zuerst mit Grünen?

Ein weiterer Koalitionspartner könnte die FDP werden, die es in ersten Hochrechnungen auf 11,7 Prozent schafft. „Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden“, sagte Niedersachsens FDP-Chef Stefan Birkner, der auf der Wahlparty in Hannover feierte. Erklärtes Ziel der Partei war es, ein zweistelliges Ergebnis einzufahren. „So können wir tatsächlich mitgestalten.“ Schon jetzt zeichne sich ab, dass mehr Abgeordnete aus Niedersachsen im Bundestag sitzen werden. Auch er wollte sich nicht zu einem konkreten Bündnis hinreißen lassen, teilte aber eine andere Idee: „Vielleicht wäre es eine Alternative, zuerst mit den Grünen zu sprechen.“

Weniger euphorisch war dagegen die Stimmung bei den Linken. Parteichefin und Bundestagskandidatin Heidi Reichinnek muss vermutlich die ganze Nacht um den Einzug in den Bundestag zittern. „Es lässt sich nicht schönreden, wir haben ganz eindeutig verloren.“ Mit einem solchen Schlag ins Gesicht habe sie nicht gerechnet. Für die Linke steht fest, dass die Partei die Wahl aufarbeiten muss: „Wir haben es nicht geschafft, zu zeigen, dass wir für soziale Klimapolitik stehen.“

Von Mandy Sarti