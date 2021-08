Vibrionen in der Ostsee: Frau stirbt nach Bad im Meer

Eutin

Ein Bad in der Ostsee soll eigentlich abkühlen, entspannen, Spaß machen – jedoch kann der Gang ins Meer im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Der Kreis Ostholstein teilte am Donnerstag, 12. August, mit, dass eine ältere Person am 27. Juli infolge einer Infektion mit Vibrionen in einer Klinik verstorben sei. Die Frau soll Vorerkrankungen sowie eine offene Wunde gehabt haben, berichten die „Lübecker Nachrichten“.

Gefahr in der Ostsee: Das sind Vibrionen

Vibrionen sind Bakterien, die natürlicherweise in Meeren und Seen vorkommen und sich insbesondere bei Wassertemperaturen über 20 Grad ausbreiten. „Besonders ältere Menschen mit einer offenen Wunde, die eine schwache Immunabwehr oder aufgrund von Vorerkrankungen in ihrer Immunabwehr geschwächt sind, können gefährdet sein“, erläuterte Kreissprecher Thomas Jeck und ergänzte, dass eine Infektion von Wunden nur sehr selten auftrete. Dennoch sollte im Falle einer Wunde aus Sicherheitsgründen auf ein Bad in der Ostsee verzichtet werden – vor allem dann, wenn gesundheitliche Grundrisiken wie Diabetes, Alkoholismus und Lebererkrankungen vorhanden sind.

Ostholstein: Verstorbene Person hatte wohl offene Wunde

Bezogen auf die verstorbene Person sagte er: „Sie war vermutlich trotz offener Wunde und chronischer Vorerkrankungen baden gegangen. Wo ist nicht bekannt, sie war alleinreisend.“ Darüber hinaus informierte Thomas Jeck, dass es bislang keine weiteren Meldungen über Infektionen in der Saison 2021 in Schleswig-Holstein gebe. Christian Kohl, Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel, teilte mit, dass in den vergangenen vier Jahren landesweit acht Infektionsfälle aufgetreten seien.

Wie man sich mit Vibrionen anstecken kann

Ansteckungen sind nicht nur über Wunden möglich, sondern auch beim Verzehr von rohen oder unzureichend gegarten Fischen, Krabben und anderen Meerestieren. Sollte sich jemand infizieren, kommt es laut dem Kieler Gesundheitsministerium „in mehr als der Hälfte der Fälle zu einem sehr ernsthaften Verlauf mit tief greifenden Haut- und Gewebezerstörungen.“ Diese wiederum können zu einer schweren Blutvergiftung führen, die lebensgefährlich sei.

Vibrionen: Im Ernstfall schnell handeln

Macht sich jemand nach einem Bad in der Ostsee Sorgen um eine Infektion mit Vibrionen, sollte sofort eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden. Im Ernstfall ist es wichtig, schnell Antibiotika zu bekommen. Ob und in welcher Menge die Bakterien aktuell im Wasser vorkommen, ist nicht klar. Fest steht jedoch, dass Vibrionen auch nach einem Absinken der Ostseetemperatur unter 20 Grad noch wochenlang vorkommen können – besonders in Flachwasserbereichen.

Weiterer Fall in Mecklenburg-Vorpommern

Der Fall aus dem Kreis Ostholstein ist nicht der erste an der Ostsee in dieser Saison. Mitte Juli war bekannt geworden, dass sich ein 80-jähriger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern mit den Bakterien infiziert hat. Weitere Details wurden damals nicht genannt. Losgelöst davon hatte das Gesundheitsamt vor einer erhöhten Vibrionen-Konzentration vor Lubmin am Greifswalder Bodden gewarnt. Entsprechende Aushänge wurden unweit der Strände angebracht.

DLRG warnt vor Vibrionen

Die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer haben die etwa 185 Kilometer lange Ostseeküste Ostholsteins täglich im Blick. Sie wissen um die Gefahr, die von Vibrionen für Badende ausgeht und raten Menschen mit Wunden in erster Linie möglichst vorsichtig zu sein und sich vorab über ein Bad zu informieren. „Wenn sich jemand im Strandbereich eine Verletzung zuzieht und von unseren Kräften behandelt wird, weisen wir auf Vibrionen hin“, sagt Klaus Holger Hecken, Einsatzleiter Küste. „In erster Linie gilt es, der ärztlichen Empfehlung seines Hausarztes zu folgen.“ Die Wasserrettungsstationen im Land – so ist es vorgesehen – würde je nach Lage informiert werden.

Passend dazu sagte Christian Kohl, dass die Meldung aus Ostholstein an alle Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein geschickt worden sei und gerne an die DLRG weitergeleitet werden könne.

Von Sebastian Rosenkötter/RND