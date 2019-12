Hannover

Rund eine halbe Tonne ungekühlte Forellen hat die Bundespolizei bei der Kontrolle eines VW-Busses auf einem Parkplatz an der A7 nahe Flensburg entdeckt. Im Laderaum des Fahrzeugs, das aus Dänemark kam, entdeckten die Beamten am Dienstag die Fische in einer Plastikwanne unter einem verdreckten Tuch, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Ein hinzugezogener Mitarbeiter des Veterinäramtes Flensburg ordnete die Vernichtung der 520 Kilogramm Forellen an. Anschließend konnten die beiden Insassen des Transporters - ein 36-Jähriger und sein 59 Jahre alter Vater - ihre Fahrt nach Niedersachsen fortsetzen.

Von RND/dpa