Verzögerungen bei neuer Corona-Verordnung: Regeln gelten in Niedersachsen erst ab Mittwoch

Hannover

Eigentlich stand ein anderer Zeitplan fest: Niedersachsens rot-schwarze Landesregierung wollte die neue Corona-Verordnung am Montag veröffentlichen, damit die Regeln bereits am Dienstag gelten – nun soll sich alles um einen Tag verschieben. Nach NP-Informationen ist der Grund dafür, dass die Novellierung des Bundesinfektionsschutzgesetz erst am Mittwoch in Kraft tritt, die Landesverordnung bezieht sich auf das Bundesgesetz und soll deswegen zeitgleich gelten.

Zudem hatte die Landesregierung in der vergangenen Woche angekündigt, dass der bereits existierende Entwurf erneut deutlich überarbeitet werden müsse. Das liegt vor allem an den Beschlüssen der Bund-Länder-Schalte. Zwar fand sich bereits in der ersten Fassung die 2G-Regel wieder, allerdings wollten Staatskanzlei und Sozialministerium nicht mehr ausschließlich auf die Hospitalisierung abstellen. Nach den Gesprächen zwischen Bund und Ländern sollen die Verschärfungen für Ungeimpfte weiter von der Hospitalisierung abhängig gemacht werden, allerdings wurden die Werte angepasst. Künftig gilt 2G ab einer Quote von drei, 2G Plus bei einem Wert von sechs und bei dem Anstieg auf eine Hospitalisierungsquote von neun soll das Land die Möglichkeit erhalten, weitere Einschränkungen vorzunehmen.

Verwirrung über Hospitalisierungsquote

Niedersachsen will dabei auf eigene Daten setzen. Das Robert-Koch-Institut weist einen deutlich niedrigeren Hospitalisierungswert (2,56) aus als die Landesregierung (5,6). Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte am Freitag, dass die niedersächsische Erhebung deutlich genauer sei. Konkret werden alle Neuaufnahmen von Covid-Erkrankten pro 100.000 Einwohnende erfasst. Das RKI gibt mit seinem Hospitalisierungswert ausschließlich die Menschen an, die sich in den vergangenen sieben Tagen mit Covid-19 infiziert haben und in dieser Zeit ins Krankenhaus gekommen sind. Laut Landesregierung werden damit die Menschen außer Acht gelassen, die sich vorher infiziert haben, es aber aufgrund ihres Gesundheitszustandes deutlich länger zuhause ausgehalten haben. Diese Herangehensweise hätte deutliche Konsequenzen: Das Land würde sich mit Inkrafttreten der neuen Verordnung flächendeckend in Warnstufe eins befinden. Auch dieser Plan dürfte die derzeitigen Abstimmungen verzögern.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte zudem in der vergangenen Woche angekündigt, dass man über verschärfende Regeln auf Weihnachtsmärkten diskutieren wolle. Die 3G-Regeln am Arbeitsplatz und im Öffentlichen Nahverkehr müssen nicht in der Verordnung berücksichtigt werden, die Vorgaben ergeben sich aus dem Infektionsschutzgesetz des Bundes.

Von Mandy Sarti