Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland nimmt wieder zu. Die Angst vor einer zweiten Welle steigt. Dabei spielen vor allem auch die Reiserückkehrer aus Risikogebieten eine entscheidende Rolle. Bundesgesundheitsministers Jens Spahn will verpflichtenden Tests anordnen. Was sagen Niedersachsens Politiker zu der Forderung?