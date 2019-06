Salzgitter

Ein Zeugenhinweis hat am Sonnabend einen Großeinsatz an einem Badesee in Salzgitter ausgelöst. Eine Frau hatte am Nachmittag bei der Feuerwehr gemeldet, dass ein etwa sieben Jahre altes Kind im Salzgittersee untergegangen sei. Die Rettungskräfte suchten daraufhin mit einem Großaufgebot – neben Feuerwehr und Polizei war auch die DRLG im Einsatz. „Wir haben mit Tauchern und einem Hubschrauber bis auf den Grund alles abgesucht, aber nichts gefunden“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Da keine Vermisstenanzeige vorlag, habe man die Suche schließlich abgebrochen. Man gehe davon aus, dass sich die Zeugin geirrt habe. „Dennoch war es richtig, dass die Frau die Feuerwehr alarmiert hat“, sagte der Polizeisprecher. Zum Zeitpunkt des vermeintlichen Unfalls war der See gut besucht.

Von RND/frs