Emlichheim

Damit hatte die Frau wohl nicht mehr gerechnet: In Hoogstede ( Landkreis Grafschaft Bentheim) hat ein Mann ein Portemonnaie gefunden, das seit vier Jahren vermisst wurde. Wie die Polizei mitteilte, war die Besitzerin im Juli 2016 in Nordhorn in die Vechte gestürzt und hatte dabei die Geldbörse verloren. Nun hat das Hochwasser den Gegenstand fast vier Jahre später wieder an Land gespült.

Der Inhalt war vollständig vorhanden, „hatte den Kampf gegen den Einfluss der Natur teils aber erkennbar verloren“, heißt es in der Mitteilung. Die Fundsache wurde der überraschten Eigentümerin wieder ausgehändigt.

Von RND/ewo