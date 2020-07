Hannover

Am ersten Ferienwochenende waren die niedersächsischen Straßen und Autobahnen vielerorts voll. Auf den Hauptstrecken A1 und A7 waren auch am Sonntag nach Angaben der Polizei viele Menschen in den Norden unterwegs. Bereits am Sonnabend war es zu einem sehr hohen Verkehrsaufkommen zum Ferienbeginn in Niedersachsen, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie im Süden der Niederlande gekommen. Nun haben fast alle deutschen Bundesländer Ferien, nur Baden-Württemberg und Bayern fehlen noch.

Schon am frühen Sonnabendmorgen waren viele Menschen auf den niedersächsischen Autobahnen unterwegs. „Schon als ich heute früh gegen fünf Uhr zum Dienst kam, war dichter Verkehr auf der Autobahn“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Osnabrück am Sonnabend. Auch andere Dienststellen der Autobahnpolizei berichteten am Sonntag von einem dichten Reiseverkehr und gelegentlichem Stau und stockenden Verkehr. Insgesamt zeigen sie sich aber zufrieden mit dem Verlauf des ersten Ferienwochenendes.

Überschattet wurde es von einem tödlichen Auffahrunfall auf der A31 bei Leer in Ostfriesland. Dort war am Sonnabend ein Autotransporter auf das Stauende vor einem Tunnel aufgefahren. Bei dem Unfall wurde ein 57-Jähriger getötet und neun Menschen verletzt, sieben davon schwer. Auch ein Hund kam ums Leben.

Von RND/lni