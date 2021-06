Verfassungsschutz stuft die hannoversche Föderale Islamische Union als extremistisch ein

Hannover

Stylisches Set, Kaffeebecher mit Logo und biederes Blumentischchen – die Kulisse für die Videos, die die hannoversche Föderale Islamische Union (FIU) ins Netz stellt, mutet freundlich und harmlos an. Eine nahezu perfekte Fassade, die sich die Protagonisten inzwischen zugelegt haben. Doch die Ziele, die der Verein und seine Verantwortlichen verfolgen, bleiben laut Verfassungsschutz Niedersachsen gefährlich: Die Behörde stuft die FIU in ihrem Bericht 2020, den Innenminister Boris Pistorius am Donnerstag zusammen mit Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut vorstellte, als extremistisch ein.

Die Protagonisten sind alte Bekannte der deutschen Salafistenszene: Dennis Rathkamp und Marcel Krass. Rathkamp, der einst bei der verbotenen „Lies!“-Aktion in der Fußgängerzone Korane verteilte, ist Präsident der FIU. Gleichzeitig ist er Vorsitzender des Deutschsprachigen Islamkreises (DIK) Hannover – die Moschee in der Kornstraße 25 ist ebenfalls Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes.

Salafistenprediger Krass wurde zunächst als Vorstandvorsitzender geführt, nun wird er als „Sprecher der FIU“ bezeichnet. Krass war früher an der Seite des bekannten Hetzers Pierre Vogel und mehrfach rechtskräftig verurteilten Sven Lau aktiv, der inzwischen in einem Aussteigerprogramm ist. Krass organisierte auch Pilgereisen nach Mekka. Neben Rathkamp und Krass rechnet der Verfassungsschutz auch die meisten anderen Vorstandmitglieder der FIU dem politischen Salafismus zu.

Die Zeiten, in denen Rathkamp im auffälligen Islamisten-Schlabberlook auf der Straße Korane verteilte, sind aber offenkundig vorbei: Inzwischen kommt „Abdul Malik“, wie er sich selbst nennt, mit Schlips und Kragen als FIU-Präsident optisch seriös daher und erklärt in Videos den Muslimen die Welt. Krass hält mit iPad in der Hand Predigten beim Freitagsgebet in der DIK-Moschee Hannover. Was die Verantwortlichen so gefährlich macht: Dank ihres seriösen Auftretens dringen immer weiter mit ihren extremistischen Botschaften in die Mitte der muslimischen Gemeinschaft vor.

Verschleicherung und getrennter Schwimmunterricht

Neues Gewand, alte Idiologie: Nach Angaben des Verfassungsschutzes will die Föderale Islamische Union eine Schiedsgerichtsbarkeit schaffen. Islamische Rechtsgelehrte sollen in zivilrechtlichen Angelegenheiten auf Grundlage des islamischen Rechts („Scharia“) verbindliche Urteile fällen. Zu den Zielen von Rathkamp, Krass und Co. gehören unter anderem die uneingeschränkte Verschleierung von Frauen und geschlechtlich getrennter Schwimmunterricht in Schulen.

Nach eigenen Angaben hat die FIU aktuell rund 2500 Vereinsmitglieder, präsentiert sich aber gerne als Vertretung aller Muslime in Deutschland. Der Verein sammelt Spenden. Das Geld werde dazu verwendet, gegen gerichtliche Entscheidungen vorzugehen.

Nach Ansaar-Verbot: FIU sammelt Spenden

Aktuell zieht die FIU gegen das Verbot von Ansaar International in Deutschland zu Felde. Den Verein hatte Innenminister Horst Seehofer Anfang Mai untersagt. Er steht unter anderem in Verdacht, Terror-Organisationen wie die Hamas im Gazastreifen zu unterstützen. In der Vergangenheit hatte es im Zusammenhang mit Ansaar mehrere Razzien bei Krass in Hannover gegeben. Zuletzt war auch bei einer Frau in Wunstorf durchsucht worden.

In einem Video der FIU wird Ansaar als „einer der größten humanitären Hilfsvereine in Deutschland“ bezeichnet. Rathkamp kritisiert, dass der Bundesinnenminister willkürlich Organisationen untersagen darf: „Eigentlich ist das rechtsstaatlich eine Katastrophe“. Für die Klage gegen das Verbot würden Mittel aus dem Spendenfond „Das Recht der Muslime“ verwendet. Der ursprüngliche Zielbetrag wurde von 100.000 Euro auf eine halbe Million Euro erhöht.

Bernhard Witthaut bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2020.

Wenig erfolgreich war die FIU bisher gegen den Verfassungsschutz Niedersachsen. Der Verein hatte sich dagegen gewehrt, dass er im Verfassungsschutzbericht 2019 aufgeführt wurde – das Oberverwaltungsgericht Lüneburg wies die Klage ab. Witthaut: „Der Niedersächsische Verfassungsschutz ist seiner gesetzlichen Pflicht nachgekommen, die Öffentlichkeit über extremistische Bestrebungen zu informieren.“

