Stade

Vier maskierte Männer haben bei einem Raubüberfall in Stade Drogen und Bargeld von ihrem Opfer verlangt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren die Täter am Vorabend in die Wohnung eines 32-Jährigen eingedrungen. Sie bedrohten ihn mit Holzlatten und verletzten ihn, als er sich zur Wehr setzte. Auch eine 26-jährige Bekannte des Opfers wurde bedroht.

Ob die Täter etwas erbeuteten, blieb zunächst unklar. Polizeibeamte stellten fest, dass in der Wohnung Haschisch und Marihuana offen herumlagen. Andere Betäubungsmittel und Zubehör waren versteckt. Deshalb wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet. Die vier Angreifer werden wegen schweren Raubes gesucht.

Von RND/lni