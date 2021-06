Wolfsburg

Die Elektro-Offensive des VW-Konzerns ist in vollem Gange und hat reichlich an Tempo aufgenommen. Doch wann steigt Volkswagen aus dem Verbrenner-Geschäft aus? Während andere Hersteller bereits feste Daten genannt haben, lieferte VW bisher nur Anhaltspunkte zu dieser Frage. Von Umweltaktivisten ernteten die Wolfsburger dafür reichlich Kritik – und wurden zur Zielscheibe für Protestaktionen, vor allem von Greenpeace. Jetzt konkretisiert der Konzern die Ausstiegspläne – allerdings weiterhin ohne ein festes Datum zu nennen.

„Für den VW-Konzern gibt es keinen Zweifel: Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch“, bekräftigte der Konzern in einem Statement, wies aber erneut auf das regional unterschiedliche Tempo hin. „In China, Indien, Russland, Brasilien, Mexiko oder in den Kaukasus-Staaten werden Verbrenner vermutlich länger eine Rolle spielen als in den USA oder in der EU“, erklärt Volkswagen. Denn: Damit E-Mobilität aus Klimaschutz-Sicht überhaupt sinnvoll ist, müsse ausreichend Grünstrom vorhanden sein.

Ausstieg geht im Premiumbereich schneller als im Volumen

Aber auch was die einzelnen Marken angeht, werde der Ausstieg aus dem Verbrennergeschäft unterschiedlich schnell erfolgen. „Im Premiumbereich wird der Wandel schneller voranschreiten als im Volumen“, betont Volkswagen.

So wird die die Premium-Tochter Audi die Produktion von Benzin- und Dieselautos spätestens 2033 beenden - außer in China. Für China rechne man mit anhaltendem Bedarf über 2033 hinaus, deshalb könnte es dort weiter ein Angebot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren aus lokaler Produktion geben, wie Audi-Chef Markus Duesmann jetzt mitteilte.

Der Q4 E-Tron: Audi will bis 2025 20 vollelektrische Modelle auf den Markt bringen. Quelle: Audi AG

Diesen Plänen nach werden die Ingolstädter schon 2025 das letzte neue Verbrenner-Modell auf den Markt bringen, kündigte Duesmann an. Schon jetzt würden deshalb keine neuen Verbrennermotoren mehr entwickelt. Die bestehende Generation werde lediglich verbessert und an die neuen Umweltrichtlinien angepasst. Ab 2026 wird Audi dann nur noch vollelekrische Batterieautos auf den Markt bringen – und sich damit auch von der Plug-In-Hybrid-Technologie verabschieden.

Porsche schon 2030 klimaneutral

Bei Porsche hat man sich zum Ziel gesetzt, schon im Jahr 2030 mehr als 80 Prozent der Fahrzeuge mit E-Motor auszuliefern – entweder als reines Elektrofahrzeug oder Plug-in-Hybrid-Modell. Im gleichen Jahr will das Unternehmen auch CO2-neutral sein.

Mit dem Taycan stellte die VW-Tochter schon 2019 ihren ersten Stromer vor. Quelle: Patrick Pleul

Auch im Volumenbereich gibt es deutliche Anhaltspunkte für einen schnellen Anstieg. Auch wenn die Pläne für die Kernmarke zeitlich kaum präzisiert sind, hat Volkswagen Pkw bereits vor einigen Monaten beschlossen, keine neue Verbrennerplattform zu entwickeln. Der aktuelle MQB werde nur noch an die gesetzlichen Anforderungen angepasst und im Bereich Elektronik weiterentwickelt. Stattdessen fließt der Löwenanteil der Investitionen in die Entwicklung neuer E-Modelle und Plattformen.

Volkswagen fordert mehr Engagement der Politik

Entscheidend für den flächendeckenden Durchbruch der E-Mobilität sei ohnehin nicht nur das Angebot der Hersteller, sondern die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, argumentiert Volkswagen. „Wer ein schnelles Ende von Verbrennern will, muss dafür sorgen, dass mehr und schneller grüner Strom vorhanden ist, wir aus der Kohleverstromung herauskommen, genügend Ladepunkte vorhanden sind, und genügend Zellfabriken errichten, um die hohe Nachfrage abdecken zu können“, heißt es in einem Statement des Konzerns auf Twitter.

Herbert Diess fordert: Mehr Tempo bei Energiewende und Ladeinfrastruktur. Quelle: Volkswagen

Volkswagen selbst geht bei der Schaffung dieser Rahmenbedingungen mit dem Bau von Zellfabriken und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur bereits voran, fordert aber deutlich mehr Engagement der Politik. „Insbesondere beim Ausbau der Lade-Infrastruktur, bei der Batterie-Fertigung und der Energiewende muss noch mehr getan werden“, forderte Konzern-Chef Herbert Diess am Mittwoch beim Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im VW-Werk Zwickau.

Kurz: Der Bund muss Anreize schaffen und dafür sorgen, dass die E-Mobilität noch stärker an gesellschaftlicher Akzeptanz gewinnt. Denn letztendlich würden „unsere Kunden und die Politik entscheiden, wann der Verbrenner tatsächlich ausläuft“, schreibt VW auf Twitter.

