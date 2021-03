Vechta

130 Wohnmobile sind am Samstag zum Dinner in die Innenstadt von Vechta gerollt. Die Gäste ließen sich kulinarisch in ihren Fahrzeugen versorgen, in vier Restaurants wurde gekocht. „Wir haben unser Ziel erreicht, eine tolle Veranstaltung für Vechta zu schaffen und den Gastronomen eine Perspektive zu bieten“, sagte Birgit Beuse, Geschäftsführerin des organisierenden Stadtmarketingvereins Moin Vechta, am Sonntag. Das Einweisen der Fahrzeuge habe sehr gut funktioniert, es habe keine Platzprobleme gegeben. Die Freude sei bei allen Beteiligten sehr groß gewesen, die Gastronomen seien super zufrieden, berichtete Beuse. Man denke bereits über eine Wiederholung nach.

Der Plan sei über Facebook und Instagram bekannt gegeben worden. Die Organisatoren hatten mit 50 Teilnehmern gerechnet. Doch das Interesse war enorm: „Es gab so viele Anmeldungen, dass wir nach fünf bis sechs Tagen den Schlussstrich ziehen mussten“, sagte Beuse.

Von RND/lni