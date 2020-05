Vatertag: Kreis Aurich verbietet Konsum und Verkauf von Alkohol

Aurich

Um Menschenansammlungen am Vatertag zu verhindern, verbietet der Landkreis Aurich den Konsum und Verkauf von Alkohol. Weder Restaurants noch Biergärten dürfen in ihren Außenbereichen alkoholische Getränke ausschenken. Auch der Konsum mitgebrachter alkoholischer Getränke ist in diesen Bereichen verboten. Eine entsprechende Allgemeinverfügung für den 21. Mai hat die Kreisverwaltung am Mittwoch erlassen.

Durch das Verbot soll verhindert werden, dass sich an den traditionellen Ausflügen zu Christi Himmelfahrt größere Menschenansammlungen bilden und sich die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus erhöht.

Ein Verstoß gegen die Allgemeinverfügung gilt als Ordnungswidrigkeit und kann entsprechend bestraft werden.

Gastronomen kritisieren Verbot

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) kritisiert das geplante Alkoholverbot scharf, berichtet der NDR. Gastronomen bewirten schließlich nicht nur trinkende Männer. „Ich kann doch nicht der Familie zum Spargelessen am Himmelfahrtstag das Glas Wein verwehren“, sagt Sprecherin Birgit Kolb-Binder.

Auch in sozialen Netzwerken wird das Thema kontrovers diskutiert.

Alkoholverbot auch in der Wedemark

Die Gemeinde Wedemark in der Region Hannover erlässt für Christi Himmelfahrt ebenfalls ein weitgehendes Alkoholverbot. Dabei geht es konkret um das Gebiet rund um die Brücke über die Große Beeke zwischen Elze, Meitze, Gailhof, Mellendorf und Hellendorf – ein sogenannter Hotspot, der seit Jahren ein beliebtes Ziel von Feiernden ist.

Dort werden erstmals 24 Stunden lang – von Donnerstag, 21. Mai, 6 Uhr, bis Freitag, 22. Mai, 6 Uhr, – der Konsum von Alkohol mit mehr als 15 Prozent sowie das Abspielen von lauter Musik mit Hilfe von Verstärkern verboten.

Die Verwaltung und die Polizei kündigen intensive Kontrollen an. Es drohen Bußgelder.

Von RND/ewo