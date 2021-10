Wolfsburg

Das sind sehr gute Nachrichten für Wolfsburg: Insidern zufolge soll „bald“ eine neue Produktionsstätte für das „Trinity“-Projekt gebaut werden. In dieser dann modernsten Fertigungseinheit im Konzern sollen Elektro-Autos der nächsten Generation gebaut werden – „und zwar im Tesla-Tempo“, berichtet ein Insider. Das heißt: Rund dreimal schneller als bisher. Die jetzigen Montagelinien bleiben natürlich im Betrieb – schließlich werde man noch viele Jahre lang parallel Autos mit Verbrennungsmotoren bauen, hauptsächlich für den Export.

VW-Konzern-Chef will den Wettbewerb mit Tesla annehmen

Immer wieder hatte Konzern-Chef Herbert Diess in der jüngeren Vergangenheit gefordert, das Wolfsburger Stammwerk müsse schneller und effizienter werden. Sein Vorbild ist das neue Tesla-Werk in Grünheide. Während einer Managertagung in Alpach (Österreich) hatte er kürzlich seine Führungskräfte auf einen Wettbewerb mit Tesla eingeschworen – „ich weiß, einige von euch hassen das“, soll er Teilnehmern zufolge gesagt haben. Stelle Volkswagen jetzt nicht die richtigen Weichen, soll Diess schon vorher im Aufsichtsrat gesagt haben, stünden tausende Arbeitsplätze vor dem Aus.

Wettbewerber, die sich gut verstehen: VW-Chef Herbert Diess (l.) und Tesla-Boss Elon Musk. Quelle: Screenshot von LinkedIn

Andere Teilnehmer berichten jetzt von einem ganz anderem Zitat, das für Wolfsburg eine große Bedeutung hat: Herbert Diess soll VW-Markenvorstand Ralf Brandstätter für seine „Trinity“-Pläne gelobt haben: Er habe „viele gute Ideen“, wie VW ein „neues Werk“ im Stammwerk bauen könne. Im Prinzip gibt es in Wolfsburg für den Bau des E-Autos „Trinity“ ab 2026 nur zwei Möglichkeiten: Entweder VW nutzt Teile der bisherigen Produktionshallen, baut eine Teil der Fertigung von Golf oder Tiguan auf Trinity um. „Damit wären wir aber auch künftig nur so schnell oder langsam wie heute“, gibt ein Insider zu bedenken.

„Trinity“ soll ein „Werk im Werk“ werden

Deshalb plane Brandstätter den Neubau eines „Trinity“-Werks im Stammwerk Wolfsburg – mit einer eigenen, modernen Technik und Infrastruktur. Damit könne man quasi im Tesla-Tempo hochwertige E-Autos auf der MEB-Plattform bauen. Der Vorteil für Wolfsburg: In Zukunft würden Verbrenner und E-Autos parallel in Wolfsburg gebaut werden können. Das sichere doppelt Arbeitsplätze – zumal vor allem der Export von Verbrenner-Modellen noch viele Jahre lang brummen werde. Denn: Nicht alle Länder würden die Elektromobilität mit so einer Konsequenz vorantreiben wie Deutschland und die EU. Und schon heute produziere Wolfsburg 65 Prozent aller Autos für den Export.

Insider in Wolfsburg stellen auch klar: Der geplante „Campus Sandkamp“ – ein Neubau für die TE – sei völlig unabhängig vom „Trinity“-Projekt. Es werde folglich zwei riesige Neubauprojekte in Wolfsburg geben. Mit beiden Projekten werde man in die kommende Planungsrunde gehen. „Das Bewusstsein“ für die kommenden Herausforderungen sei jetzt auch „in Wolfsburg“ vorhanden – „das war vor einigen Monaten noch nicht so“. Immerhin: Jetzt fordert auch der Betriebsrat schon für 2024 den Bau eines Elektroautos in Wolfsburg.

Von Carsten Bischof/WAZ/RND