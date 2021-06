Erneut haben Klima-Aktivisten Volkswagen als Ziel ausgewählt: 15 Teilnehmer ketteten sich am Freitagmorgen an Schienen, Waggons und Kräne und entrollten Transparente – als Protest gegen die Politik der Autohersteller. Volkswagen sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und kündigte juristische Schritte an.