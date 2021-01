Kiel

2014 möchte sich Karl-Heinz Bohm noch einmal ein schönes neues Auto gönnen. „Ich habe mich damals ganz bewusst für einen neuen Tiguan Diesel der Baureihe EA 189 entschieden – auch weil er als besonders umweltfreundlich und sauber beworben wurde. Dabei war der Skandal zu dem Zeitpunkt schon im VW-Konzern bekannt, aber das konnte ich ja nicht ahnen“, erinnert sich der 70-Jährige gegenüber unserem Netzwerkpartner Kieler Nachrichten.

Umso empörter ist er deshalb, als ein Jahr später scheibchenweise der Dieselskandal bekannt wird. Die Volkswagen AG hat ihm ein Auto mit einer speziellen Software verkauft, durch die die Abgaswerte auf dem Prüfstand massiv geschönt werden.

Klage gegen VW-Händler

An den 3. September 2015 erinnert sich der Rentner aus Kiel noch genau: VW räumt offiziell den Einbau der betrügerischen Software ein – und der Kieler entscheidet: „Das lass ich mir nicht bieten.“ Er sucht sich einen Anwalt. Dieser reicht 2016 die Klage gegen den VW-Händler ein, berichtet unser Netzwerkpartner Kieler Nachrichten. Der kann zwar nichts für die Software, aber Händler und VW haften in der Diesel-Affäre als Gesamtschuldner. Das bedeutet: Kläger können wählen, gegen wen sie vor Gericht ziehen.

Als 2019 die erste Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht Kiel beginnt, bekräftigt Bohm noch einmal sein Ziel: Der Händler soll den Tiguan zurücknehmen und ihm eine angemessene Summe dafür erstattet. Schließlich hat Bohm einmal 25.980 Euro für das Auto gezahlt, ist inzwischen allerdings auch fast 100.000 Kilometer damit gefahren.

VW lockt Rentner aus Kiel mit Vergleich

Das betont auch die gegnerische Anwältin und versucht, Bohm mit einem Vergleichsangebot zu locken: Man werde dem Rentner 5000 Euro zahlen. Dann könne er sogar sein Auto behalten und selbst verkaufen. Doch Bohm winkt ab: Laut Schwacke-Liste sei der Wagen zwar noch 9000 Euro wert, aber jeder wisse, das würde niemand mehr zahlen. „Da müssten Sie also schon deutlich mehr bieten. Außerdem will ich das Auto gar nicht mehr.“

Doch man kommt nicht zueinander. Also entscheidet das Landgericht schließlich: Der Händler muss das Auto zurücknehmen und Bohm den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung für jeden gefahrenen Kilometer zahlen – macht 16.500 Euro plus Zinsen.

Gericht: Software im VW war arglistige Täuschung

Doch Bohm geht in die nächste Instanz. Das Oberlandesgericht in Schleswig lehnt die Berufung zwar ab, folgt aber grundsätzlich der Argumentation der Kieler Richter: Es handele sich um eine arglistige Täuschung und Bohm stehe der Kaufpreis abzüglich der Nutzungsentschädigung zu. Und da das Auto inzwischen einige zusätzliche Kilometer auf dem Tacho hat, spricht ihm das Oberlandesgericht 15.709,69 Euro plus Zinsen zu – insgesamt 16.557,57 Euro.

Bohm’s Versuch, mit der Berufung die Nutzungsentschädigung für VW noch etwas zu drücken, scheitert allerdings. Deshalb muss er am Ende auch einen kleinen Teil der Kosten vom Berufungsverfahren tragen. „Das übernimmt aber wohl die Rechtsschutzversicherung. Ich muss nach Auskunft meines Rechtsanwaltes nichts tragen“, meint er.

Rentner aus Kiel will keinen VW mehr

Insgesamt ist Karl-Heinz Bohm mit dem Ergebnis zufrieden und fühlt sich ein wenig wie David gegen Goliath. „Würde ich das Auto selbst verkaufen, würde ich wohl viel weniger bekommen. Jetzt werde ich das Auto los und erhalte dafür eine Summe, die angemessen ist und mich für die Schummel-Software entschädigt. Ich bin froh, dass ich nicht wie viele andere Betroffene klein beigegeben habe.“

Jetzt freut sich der Rentner auf ein anderes Auto. Was er genau kaufen wird, weiß er noch nicht. „Eine Marke aus dem VW-Konzern wird es aber sicher nicht. VW hat zwar schöne Modelle, aber damit ich dort Kunde bleibe, hätte sich VW kooperativer zeigen müssen.“

