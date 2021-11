Wolfsburg

So hat sich Daniela Cavallo ihre erste Wahl als Vorsitzende des VW-Betriebsrates sicher nicht gewünscht: Die Nachfolgerin des im März zurückgetretenen Bernd Osterloh und Spitzenkandidaten der mächtigen IG Metall bekommt vor der wichtigen Abstimmung im März reichlich Gegenwind. Aus Protest gegen die Politik der Betriebsratsspitze wurden gleich mehrere Metaller abtrünnig und treten mit eigenen Listen gegen die in der Vergangenheit stets dominierende IG Metall-Fraktion im Kampf um die 73 Plätze im Wolfsburger Betriebsrat an. Dabei sparen die Kandidaten mitunter auch nicht mit herber Kritik.

Betriebsrat Frank Patta Quelle: Betriebsrat

Den Anfang machte bereits im September mit dem ehemaligen Ersten Bevollmächtigten der Wolfsburger IG Metall und Ex-Generalsekretär des VW-Konzernbetriebsrats, Frank Patta, ein echtes gewerkschaftspolitisches Schwergewicht. Er bewirbt sich in der Aufstellung begründete seine Kandidatur mit „Die andere Liste“ und begründet seine Kandidatur mit verfehlter Standortpolitik für das Werk Wolfsburg und mangelnder Transparenz in der Arbeit der Betriebsratsspitze..

Betriebsräte Lem und Maginski unterstützen Kurs von Herbert Diess

Nun zogen die beiden Betriebsräte Norbert Lem und Michael Maginski nach. Mit der Liste „Wir für euch“ macht das Duo gegen die aktuelle Betriebsratsspitze mobil und sucht dafür gewissermaßen den Schulterschluss mit dem derzeit umstrittenen Konzern-Chef Herbert Diess. In einem Schreiben an die VW-Hauptaktionäre der Familien Porsche/Piëch sowie an Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kritisierte sie die Betriebsratsvorsitzende scharf. Hauptpunkt: Ihr Konfrontationskurs mit Herbert Diess.

Man wolle die Großeigentümer „aus gegebenem Anlass“ darauf aufmerksam machen, dass man den „rufschädigenden und Aktienkurs-beeinflussenden Irrweg des aktuellen Betriebsrates nicht mehr mittragen“ könne. Dabei geht es ihnen vor allem um den Umgang mit Vorstand Herbert Diess. Es werde der Eindruck erweckt, der Betriebsrat stehe nicht hinter dem Konzernchef - das sei „in weiten Teilen negativ konstruiert“. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte Lem, dass gewisse Kreise den Konzernchef so schnell wie möglich abgelöst sehen wollen. „Aber der Rückhalt für Diess ist auch bei vielen Mitarbeitern durchaus hoch, und viele finden seinen Kurs richtig“, äußerte Lem. Die Kritik an Diess werde zu pauschal dargestellt.

Cavallo schweigt, Vertrauensleute geben Kontra

Der Betriebsrat reagiert auf Anfrage unseres Netzwerkspartners, der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung (WAZ), gelassen auf die Vorgänge. „Mehrere Listen und unterschiedliche Schwerpunkte gehören zur Demokratie dazu – das gilt selbstverständlich auch für die betriebliche Mitbestimmung. Und so treten auch bei den Betriebsratswahlen im VW-Stammwerk schon seit langem mehrere Listen an. Es ist wie in der Vergangenheit an den Kolleginnen und Kollegen, sich ein Bild von den Positionen der jeweiligen Listen zu machen“, lautet das offizielle Statement.

Die VW-Betriebsratswahlen in Wolfsburg dürften so heiß werden, wie schon ewig nicht mehr. Quelle: Julian Stratenschulte

Daniela Cavallo selbst wollte sich zu der Sache nicht äußern. Dafür nahm die Wolfsburger IG Metall das Vorgehen von Lem und Maginski umso irritierter zu Kenntnis. „Wir sind uns sicher, dass die Kolleginnen und Kollegen bei Volkswagen derartige Fan-Post an Großaktionäre selber bewerten können. Dementsprechend bitten wir um Verständnis, dass wir uns nicht weiter äußern“, hieß es am Donnerstag auf WAZ-Anfrage aus dem Gewerkschaftshaus.

Die Vertrauenskörperleitung bei Volkswagen wurde sogar noch deutlicher: „Wir haben registriert, dass zwei amtierende Betriebsräte dem Großaktionär Porsche/Piëch neuerdings Fan-Post schreiben. Darin sorgen sie sich um den VW-Aktienkurs und die Reputation des Konzern-Vorstandsvorsitzenden. Wir wundern uns über dieses Schreiben und wollen es nicht weiter bewerten. Wir kümmern uns lieber weiterhin um die Themen unserer Belegschaft“, so der klare Seitenhieb.

Heißer Wahlkampf steht bevor

Schon nach Bekanntwerden der Kandidatur Pattas hatten IG Metall und Vertrauensleute Daniela Cavallo eindeutige Rückendeckung gegeben und vor Spaltungsversuchen gewarnt. Patta selbst warfen sie persönliche Befindlichkeiten als Grund für seine Kandidatur vor. Die Gründung einer weitere Liste dürfte demnach für weiteren Unmut sorgen.

Wie sehr die Gemüter erhitzt sind, zeigte sich bereits Ende Oktober. Da verbannte die IG Metall-Fraktion nicht nur Patta wegen seiner Kandidatur sondern auch Lem und Maginski mangels eines eindeutigen Bekenntnisses aus den eigenen Reihen. Die kommenden Betriebsratswahlen dürften damit so spannend werden, wie schon lange nicht mehr. Der Wahlkampf jedenfalls hat unübersehbar schon begonnen.

Von Steffen Schmidt