Es ist noch gar nicht so lange her, da sprach der ehemalige Volkswagen Produktionsvorstand Andreas Tostmann vollmundig von bis zu 1 Million Euro Fahrzeuge, die im Wolfsburger Stammwerk jährlich gefertigt werden können. Auch im Zukunftspakt vereinbarten Unternehmen und Betriebsrat eine Stückzahl von 820 000 Einheiten im Jahr. Doch diese Zielmarken wurden mittlerweile von der Realität eingeholt. Schon im letzten Jahr liefen weniger als 500 000 Autos von den Wolfsburger Bändern, in diesem Jahr dürfte diese traurige Marke sogar noch untertroffen werden.

Klar ist: Von einem normalen Jahr zu sprechen, wäre sowohl im Jahr 2020 mit der Corona-Krise und dem Lockdown als auch 2021 mit der Halbleiter-Krise nicht fair. Doch die geringe Stückzahl in Verbindung mit der seit Langem anhaltenden Kurzarbeit, lassen die Sorgen und Ängste bei der VW-Belegschaft wachsen. Diese Entwicklung ist natürlich auch dem Betriebsrat nicht verborgen geblieben. Dieser geht deswegen nun im Vorfeld der nächsten Planungsrunde in die Offensive und fordert die vorzeitige Elektrifizierung des Stammwerks.

Trinity allein reicht nicht aus

„Das, was bisher für Wolfsburg geplant ist, reicht in dieser Form nicht aus“, sagte die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo am Freitag im Gespräch mit der WAZ. Das für 2026 geplante Flaggschiff Trinity werde aus ihrer Sicht allein nicht genügen, um im Stammwerk für eine vernünftige Auslastung zu sorgen. „Wir werden uns deshalb in der Planungsrunde massiv für eine schnellere Ausrichtung der Produktion in Wolfsburg auf E-Mobilität schon für 2024 stark machen“, kündigt Cavallo an.

Ziel ist es, ein volumenfähiges Elektro-Modell nach Wolfsburg zu holen. „Das muss natürlich ein Fahrzeug sein, das schon produziert wird oder in den Startlöchern steht“, erläutert Cavallos Stellvertreter Gerardo Scarpino, ohne die genauen Pläne zu offenbaren. Man habe aber mehrere Möglichkeiten im Blick.

Das Ringen um Stückzahl

Nimmt man Volkswagens bisherige Pläne ernst, einen elektrischen Kleinwagen erst 2025 auf den Markt zu bringen, bliebe also nur der ID.3, ID.4 oder ID.5 – und damit durch die Bank Modelle, die auch in anderen Werken produziert werden. Dazu kommt: Schon jetzt führt der Halbleiter-Mangel zu einem Ringen um Zuteilung. Dabei konkurrieren die Interessen unterschiedlicher Marken und Standorte. Das Stammwerk Wolfsburg saß dabei zuletzt – wie die regelmäßige Kurzarbeit zeigt – meist am kürzeren Hebel. Für den Betriebsrat ist dennoch klar: „Die Belegschaft lässt sich nicht auseinanderdividieren“, betont Scarpino. Man denke das Thema Beschäftigungssicherung und Auslastung aus einer Gesamtperspektive heraus – marken- und standortübergreifend.

Das VW-Werk Wolfsburg: In der größten Auto-Fabrik der Welt könnten bis zu 1 Million Fahrzeuge im Jahr gebaut werden. Davon ist man in der Realität aber derzeit weit entfernt. Quelle: Betriebsrat

Dennoch komme dem Werk Wolfsburg mit seiner auf bis zu 1 Million Fahrzeuge angelegten Kapazität in Deutschland eine Sonderstellung zu. Denn natürlich spielen auch die Faktoren Renditespannen und Fixkosten eine Rolle – ein Bereich, in dem das Stammwerk schon fast traditionell als Sorgenkind gilt. „Weitere Jahre weit unter den Stückzahlen zu bleiben, auf die das Stammwerk eigentlich ausgelegt ist, würde den Druck weiter steigern“, stellt Cavallo klar. Für 2022 sieht sie in dieser Hinsicht bereits jetzt erneut die Ziele gefährdet. „Ich gehe davon aus, dass der strukturelle Halbleiter-Mangel sich auch im nächsten Jahr fortsetzen wird“, zeigt sie sich wenig optimistisch.

Betriebsrat sieht Unternehmen in der Pflicht

Umso wichtiger ist es, schnell auf eine stabile, wirtschaftliche Stückzahl in Wolfsburg zu kommen. Zumal für andere Werke wie Zwickau, Emden und Hannover der Weg in die elektrische Zukunft schon fest geebnet ist oder zeitnah umgesetzt wird. „Es ist nur die logische Konsequenz, dass das jetzt auch für Wolfsburg geschieht – mit einem zusätzlichen Modell vor Trinity“, sagt Scarpino.

Cavallo und Scarpino betonten, sie gingen davon aus, dass die anstehenden Gespräche mit der Unternehmensseite konstruktiv verlaufen und beide Seiten intensiv an Lösungswegen arbeiten werden. Cavallo: „Wir als Betriebsrat haben erste konkrete Ideen, die wir mit dem Unternehmen nun beraten.“ Trotzdem stellt sich der Betriebsrat auf harte Verhandlungen ein. „Bei solchen Investitionen wird natürlich genau hingeschaut. Deswegen werden wir in den nächsten Wochen mit aller Kraft dafür kämpfen“, verspricht Cavallo.

Sie und Scarpino machen aber auch deutlich, dass sie das Unternehmen in der Pflicht sehen. „Wir haben unseren Teil des Zukunftspaktes erfüllt. Der Abbau über Altersteilzeit ist im Ziel, ebenso die Effizienzziele. Jetzt müssen auch die Zusagen zur Auslastung eingehalten werden, darauf werden wir pochen“, stellt Scarpino klar.

