Uslar

Eine rasante Verfolgungsjagd hat sich am Donnerstagabend ein 18 Jahre alter Mann mit der Polizei geliefert. Am Ende landete er mit seinem Wagen und seinem 15-jährigen Beifahrer abseits der Straße in der Böschung.

Nach Angaben der Polizei in Northeim begann die Verfolgung um 21.20 Uhr in Uslar und führte durch den südlichen Gemeindebereich. Den Beamten war zuvor bei einer Streifenfahrt im Uslarer Innenstadtbereich ein Wagen mit zwei Insassen aufgefallen. Dieser war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und sollte deswegen kontrolliert werden.

Der Fahrer des Pkw gab aber Gas und flüchtete vor der Polizei. Nach einer mehrminütigen Verfolgungsfahrt von Uslar über die Ortsteile Schoningen und Verliehausen sei der Fahrer von Schoningen durch den Wald in Richtung Lichtenborn in der Gemeinde Hardegsen gefahren. Im Bereich Goseplack, auf der alten Strecke der B 241, habe er dann in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, schildert die Polizei. Der Fahrer sei dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Böschungsbereich liegen geblieben. Der 18-Jährige und sein 15-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus einem Uslarer Ortsteil, seien bei dem Unfall unverletzt geblieben. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Wie die Polizei weiter berichtet, stellten die Beamten bei der Überprüfung des 18-Jährigen fest, dass dieser möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Fahrzeuginneren seien von den Polizisten zudem verbotene pyrotechnische Gegenstände gefunden worden. Diese wurden wie der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Dem Fahrer wurde auf der Dienstelle in Uslar eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen nun Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Teilnahme an einem verbotenem Autorennen und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz zu.

Bei der Verfolgung ist nach Angaben der Polizei auch der Funkstreifenwagen beschädigt worden. Den geschätzten Gesamtschaden gibt die Polizei mit 2000 Euro an. Kräfte der Polizei Göttingen und der Polizei Northeim haben die Beamten aus Uslar bei dem Einsatz unterstützt.

Von Michael Brakemeier