Eine frühere Kita-Leiterin aus Seesen ist vom Landgericht Braunschweig wegen gewerbsmäßiger Untreue in 333 Fällen und Betrugs in zehn Fällen zu einer Haft von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Die Strafe kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Die geständige 57-Jährige hatte sich insgesamt 415 000 Euro angeeignet, teilte ein Gerichtssprecher am Mittwoch mit. Als Leiterin der Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes durfte die Frau auf die Konten der Einrichtung zugreifen – online und per EC-Karte.

Die Frau entschuldigte sich dafür, die Gelder für private Zwecke missbraucht zu haben. Sie hatte das Geld zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts und das Leben mit ihrer Familie benutzt. Zwei Autos, ein Ferienhaus in Dänemark, Ski-Urlaube und Mallorca-Flüge wurden so bezahlt.

Ex-Kita-Leiterin zeigt Reue

Zur Verschleierung fingierte sie auch Rechnungen. Ihr Verteidiger kündigte Revision an. Er wollte eine Bewährungsstrafe erreichen, also maximal zwei Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft forderte drei Jahre und zwei Monate. Die Richterin wertete das umfassende Geständnis und die Entschuldigung strafmildernd.

Irgendwann habe ihr privates Geld einfach nicht mehr ausgereicht, begründete die ehemalige Kita-Chefin den Griff in die Kassen. „Jetzt bin ich froh, dass ich nicht mehr lügen muss“, hatte sie unter Tränen im Gericht gesagt. Ihre beiden Kinder und auch ihr Ehemann hätten nichts von den falschen Rechnungen und Überweisungen gewusst. Aus einem Hausverkauf kann die Frau mit 100 000 Euro einen nennenswerten Teil der Gelder als Schadenswiedergutmachung zurückzahlen.

