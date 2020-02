Göttingen

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Göttingen ist in der Nacht zum Freitag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 25-Jährige knapp eine Stunde nach Mitternacht auf der Bundesstraße 27 nahe des Dorfes Roringen in Göttingen in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Von RND/lni