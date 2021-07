Immer mehr Länder werden zu Hochinzidenzgebieten: Doch was geschieht eigentlich, wenn die Kinder wegen fehlender Impfung nach der Reise in Quarantäne müssen und zum Schulstart nicht im Präsenzunterricht sitzen? Die Länder haben dabei offensichtlich unterschiedliche Auffassungen von der Rechtslage.

Ankunft am Flughafen: Trotz Corona reisen auch in diesen Sommerferien viele Familien ins Ausland. Doch was geschieht, wenn das Reiseland zum Hochinzidenzgebiet wird? Müssen die ungeimpften Kinder dann erst in Quarantäne und die Eltern anschließend Bußgeld zahlen? Quelle: Michael Wallmüller