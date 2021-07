Borkum/Lüneburg/Goslar

Mit dem Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende beginnt für viele Urlaubsregionen in Niedersachsen die Hauptsaison. Die großen unter ihnen wie die Küste, Lüneburger Heide und der Harz sind bereits ordentlich gebucht, stellenweise sogar ausgelastet, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Tourismusverbänden ergab. Es gibt allerdings auch noch Lücken für Kurzentschlossene. Im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW war am Freitag der letzte Schultag. Traditionell verbringen viele von dort besonders an der Küste und auf den Inseln ihren Sommerurlaub.

Viele Stammgäste

Viele Ostfriesische Inseln sind schon nahezu ausgebucht. Auf Borkum etwa sind die meisten Unterkünfte bereits von Stammgästen belegt. Juist und Norderney melden für den Sommer Buchungen etwa auf dem hohen Vorjahresniveau. Auf Baltrum sind besonders Ferienwohnungen und Ferienhäuser gefragt; sie sind von Mitte Juli bis Ende August schon so gut wie weg. „In den Hotels und Pensionen sind aktuell in der Hauptsaison noch 15 Prozent der Unterkünfte frei gemeldet“, sagte der Marketingleiter der Baltrumer Kurverwaltung, Stephan Moschner.

Wangerooge verzeichnet für Juli und August eine Auslastung bei den Übernachtungsmöglichkeiten zwischen 90 und 100 Prozent. „Einen Buchungsboom konnten wir grundsätzlich feststellen. Die Menschen wollen endlich wieder los und an die frische Luft“, sagte Rieka Beewen vom Tourismusservice der Kurverwaltung. Auf allen Inseln könnten sich durch kurzfristige Stornierungen aber noch Lücken für Spontanreisende finden, hieß es. Wer jetzt noch buchen möchte sollte sich telefonisch oder per Mail an die Zimmervermittlungen wenden.

Erwartungen teils übertroffen

Auch an der Festlandsküste wird es in den Sommermonaten wohl voll werden. Die Erwartungen der Gastbetriebe würden bereits vielerorts erfüllt, zum Teil sogar übertroffen, sagte Jonas Hinrichs von der Marketinggesellschaft Die Nordsee. „Bei den Campingplätzen ist die Nachfrage gerade sehr hoch.“ Viele Urlauber ziehe es gezielt ins Freie – sie seien auf der Suche nach Outdoor-Aktivitäten.

Die Lüneburger Heide ist in den Sommermonaten ebenfalls schon gut nachgefragt. „Wir sind ganz zufrieden. Auffällig ist, dass es sehr viel kurzfristige Buchungen gibt“, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Mit Blick auf NRW bemerkte er: „Das ist der größte Markt für uns“.

Manche Familien noch vorsichtig

Für August, wenn die Heide blüht, gibt es noch 120 bis 130 freie Hotels – von insgesamt 2000. „Der gesamte Markt steht aber noch nicht zur Verfügung, wir können noch nicht aus dem Vollen schöpfen“, sagte von dem Bruch. Viele Familien seien in der Pandemie noch vorsichtig beim Buchen mehrwöchiger Aufenthalte. Viele machten Kurzurlaube und nutzten die 18 Freizeitparks.

Beispielsweise eine vierköpfige Familie aus Berlin: „Wir haben uns nicht getraut, einen längeren Urlaub zu buchen“, sagte Alexander Wiede. Stattdessen fuhr er mit seiner Frau und den beiden Söhnen kurzfristig nach Soltau. Auf dem Programm standen das Spielmuseum und der Barfußpark in Egestorf.

Felix und Niklas Wiede aus Berlin machen mit ihren Eltern im Barfußpark in der Lüneburger Heide Urlaub. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Zuversicht im Harz

Im Harz, dem größten Mittelgebirge Norddeutschlands, stimmt die Buchungslage die Touristiker ebenfalls zuversichtlich. Zwar seien im Juni viele Ausflügler noch nicht über Nacht geblieben, teilte Madeline Pagenkemper vom Harzer Tourismusverband mit. Aber: „Ab Juli sieht auch die Auslastung bei den gebuchten Übernachtungen in den einzelnen Ferienorten sehr gut aus.“

Die Freizeiteinrichtungen und Gastgeber seien optimistisch, dass auch der Harz vom Trend zu Urlauben in Deutschland profitiert, sagte Pagenkemper. Kurzentschlossene könnten dort weiterhin unterkommen - mit einer Einschränkung: „Für größere Gruppen könnte es etwas schwierig werden, aber Familien oder Pärchen finden noch freie Kapazitäten vor.“

Sommerferien haben schon in einigen Bundesländern begonnen

Neben NRW haben auch in den norddeutschen Bundesländern Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien begonnen. Dazu kommen Berlin und Brandenburg. Niedersachsen und Bremen folgen am 22. Juli.

