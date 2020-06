Hannover

Nach dem Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen hat Niedersachsen wie angekündigt Beschränkungen für Urlauber aus dieser Region beschlossen. Touristen aus den nordrhein-westfälischen Kreisen Gütersloh und Warendorf dürfen in dem Bundesland bald nur noch mit ärztlichem Attest in Hotels, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen übernachten.

Wer aus den beiden Kreisen kommt, benötigt von diesem Freitag an eine Bescheinigung über einen Corona-Test, der keine Infektion ergab, wie das Landesgesundheitsministerium am Mittwochabend mitteilte. Die Testung dürfe bei Ankunft in der Beherbergungsstätte höchstens 48 Stunden zurückliegen, heißt es in der geänderten niedersächsischen Corona-Verordnung. Ohne ein solches Attest gilt ein Beherbergungsverbot. Die neue Verordnung gilt vorerst bis zum 5. Juli.

Was ist in Gütersloh und Warendorf los?

In den beiden Kreisen in Nordrhein-Westfalen sei der von Bund und Ländern festgelegte Schwellenwert für Neuinfektionen von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner in einem Zeitraum von sieben Tagen deutlich überschritten, begründete das Ministerium.

„Es ist wichtig, dass wir eine dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens wie im März verhindern, als das Virus unter anderem aus Skigebieten massiv nach Niedersachsen eingetragen wurde“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) in Hannover.

Reisende müssen in Quarantäne

Die für Schleswig-Holstein bereits angekündigten Quarantäneregeln für Reisende aus Corona-Hotspots wie dem Kreis Gütersloh treten am Donnerstag in Kraft. Das Landeskabinett habe am Mittwoch die bereits am Dienstag vorgestellte angepasste Quarantäne-Verordnung beschlossen, teilte die Landesregierung mit.

Somit müssen Reisende aus solchen Gebieten unverzüglich nach der Einreise in ihre Wohnung oder in eine andere geeignete Unterkunft, um sich dort 14 Tage lang zu isolieren – oder einen negativen Coronatest vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

