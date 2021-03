Lübeck

Grundsätzlich gilt aktuell: Für Personen mit Wohnsitz in Deutschland ist die Einreise nach Dänemark für rein touristische Zwecke grundsätzlich nicht gestattet. Denn alle Bundesländern wurden von den dänischen Behörden als Hochrisikoländer eingestuft.

Quarantäne im Ferienhaus?

Ausnahmen gibt es allerdings für Schleswig-Holsteiner. Bei Vorlage eines negativen Coronatests, der nicht mehr als 24 Stunden vor Einreise vorgenommen wurde, wird die Einreise auch ohne Nachweis eines triftigen Grunds gestattet. Allerdings: Sie müssen sich, wie alle anderen Ausländer auch, in eine Zehn-Tages-Quarantäne im Ferienhaus begeben. Einkäufe sind daher weder bei An- und Abreise noch während dieser zehn Tage erlaubt. Erst ein negativer Corona-Test nach vier Tagen erlaubt mehr Freizügigkeit. Denkbar unattraktive Voraussetzungen für einen schönen Urlaub. Zuletzt hatte das Königreich die Einreisebedingungen auch für Berufspendler noch einmal verschärft.

Osterferien starten am 1. April

Wie sind die Regeln zum Start der Osterferien in rund fünf Wochen am 1. April? Kaum vorhersehbar. Nicht verwunderlich, dass Kunden, die ein Ferienhaus in Dänemark gebucht haben, sich Gedanken machen. Es darauf ankommen lassen? Umbuchen? Stornieren? Und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Die großen Ferienhausvermittler gehen unterschiedlich mit der Situation um.

Novasol pocht auf AGB

Marktführer Novasol, mit über 8500 Ferienobjekten in Dänemark im Portfolio, verweist aktuell auf seiner Homepage auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kunden könnten ihre Buchung stornieren, die Höhe der Rückerstattung hängt davon abhängt, wann genau gebucht wurde und wie viele Tage vor dem geplanten Ankunftsdatum storniert wird. Bei Stornierungen bis zu 60 Tage vor Beginn der Mietzeit werden 20 Prozent des gesamten Mietbetrages fällig, ab 35 Tage vor Beginn der Mietzeit bereits 80 Prozent.

Wenn Novasol das stornierte Ferienhaus in dem Zeitraum erneut vermitteln kann, kann der Kunde auf eine zusätzliche Rückerstattung von 75 Prozent hoffen. Brisanter Punkt in den AGB: Weder Novasol noch der Hauseigentümer haften bei höherer Gewalt oder außergewöhnlichen Umständen dafür, wenn der Vertrag nicht erfüllt wird. Dazu zählen unter anderem Pandemien, Epidemien oder Grenzschließungen. Besonders dieser Passus hatte bereits im vergangenen Jahr zu massiver Kritik an dem Unternehmen geführt. Zahlreiche Kunden hatten sich anwaltlich vertreten lassen, nicht wenige erhielten nach unseren Informationen auf diesem Wege doch noch einen Großteil ihres Geldes zurück.

Esmark verteilt Gutscheine

Ferienhausvermittler Esmark (3000 Immobilien in Dänemark) gibt an, die aktuelle Situation einmal wöchentlich zu bewerten und dann mit den betroffenen Gästen schnellstmöglich Kontakt aufzunehmen. Wer durch die Einreisebeschränkungen der dänischen Behörden keine Möglichkeit hat anzureisen, soll aus Kulanz einen Gutschein angeboten bekommen. Abgezogen werden sollen allerdings Versicherungs- und Bearbeitungsgebühren.

„Es liegt uns aber sehr am Herzen, dass wir immer versuchen werden für unsere Gäste eine Lösung zu finden“, teilt Esmark mit. Laut Geschäftsführer John Brügmann sollen auch Schleswig-Holsteiner, die zwar einreisen dürften, sich aber im Ferienhaus in Quarantäne begeben müssten, Gutscheine bekommen, wenn sie unter diesen Bedingungen nicht verreisen wollen. Die Gutscheine sollen gültig für einen Urlaub bis zum 31. Dezember 2022 sein; sie sollen auch an Dritte weitergeben werden können.

Sonne und Strand: Gutschein aus Kulanz

„Sonne und Strand“, das nach eigenen Angaben über 5500 Ferienhäuser in Dänemark vermittelt, teilt mit, dass Kunden kontaktiert werden, wenn ihr Urlaubsaufenthalt von Einreise-Restriktionen betroffen ist. „Wir werden in dem Fall aus Kulanz einen Gutschein über den ausgezahlten Mietbetrag ausstellen“, heißt es weiter. Der Gutschein soll fünf Jahre lang gültig sein. Wer aufgrund der Quarantäne-Regelung von sich aus nicht einreisen möchte, muss allerdings stornieren. Zwischen 20 Prozent (70 Tage vor Anreise) und 90 Prozent (ab 13 Tage vor Anreise) des Mietpreises werden dann fällig.

Vermittler meist kulant

Eine Stichprobe unter weiteren Vermittlern zeigt, dass die meisten sich kulant zeigen. „Nordferien“ teilt mit, dass wenn ein Aufenthalt aufgrund dänischer Verordnungen nicht möglich ist, das Haus auf einen anderen Termin umgebucht werden kann. Alternativ kann ein Gutschein ausgestellt werden. Auch bei „SJ Feriehusudlejning“ gibt es Gutscheine; bei „Feriepartner“ kann kostenfrei umgebucht werden. Gäste, die bei „DanCenter“ eine Reise aus Gründen der höheren Gewalt nicht antreten können, erhalten einen Gutschein. Wenn sie sich dagegen entscheiden, bekommt sie nach Unternehmensangaben ihr Geld zurück.

Verbraucherzentrale

Kerstin Heidt, Referentin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, rät Kunden, frühzeitig mit ihrem Ferienhausvermittler in Kontakt zu treten, um zu klären, wie im Fall der Fälle verfahren wird. Problem: „Die Mietverträge für Ferienhäuser in Dänemark sind nach dänischem Recht abgeschlossen – und das ist für Verbraucher eher ungünstig.“ Sollten Kunden mit der angebotenen Lösung nicht zufrieden sein, sollen sie sich online an das Europäisches Verbraucherschutzzentrum oder die Schlichtungsstelle des Dänischen Ferienhausverbandes wenden. Wer überlegt, jetzt noch einen Urlaub in Dänemark zu buchen, dem rät Heidt klar davon ab. „Die Situation ist viel zu unübersichtlich.“

Von Jan Wulf/RND