Alfeld

Schlamm in den Häusern, Geröll auf den Straßen: Ein Unwetter mit Starkregen und Hagel hat am Sonnabend die Stadt Alfeld im Kreis Hildesheim getroffen. Rund 200 Feuerwehrleute waren seit dem frühen Morgen im Einsatz, um Straßen freizuräumen und vollgelaufene Häuser von Wasser und Schlamm zu befreien.

Besonders betroffen war neben der Alfelder Kernstadt unter anderem Eimsen. Dort drückte das Unwetter Wasser und Schlamm in zahlreiche Häuser, aber auch in anderen Ortsteilen wie Limmer und Brunkensen mussten die Einsatzkräfte ausrücken. „60 bis 80 Häuser sind betroffen, teilweise steht der Schlamm 30 Zentimeter hoch“, sagte Alfelds Bürgermeister Bernd Beushausen. Weil viele Häuser wegen der Nähe zur Leine keinen Keller haben, lief das Wasser samt Schlamm ins Erdgeschoss. „Der Schlamm ging vorne rein und hinten wieder raus.“

Hangrutsch blockiert Ortsdurchfahrt

In Wettensen ist die Ortsdurchfahrt nach einem Hangrutsch noch immer gesperrt, in Limmer war die Bundesstraße 3 zeitweise unpassierbar. Neben der Feuerwehr war auch der Bauhof mit schwerem Gerät im Einsatz, auch Landwirte packten mit an. „Auf den Straßen stehen die Leute mit Schiebern, um den Schlamm wegzubekommen“, berichtete ein Augenzeuge.

In Alfeld kamen Hagelkörner in der Größe von Golfbällen vom Himmel. Quelle: Manuela Stock

Das Unwetter war seit dem frühen Morgen über Niedersachsen und Norddeutschland hinweggezogen. Neben Starkregen brachte es auch Hagel mit. Im Bereich Alfeld hatten die Hagelkörner die Größe von Golfbällen. Zahlreiche Autos seien beschädigt worden, sagte Bürgermeister Beushausen.

Von RND/frs