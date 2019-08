Ein Unwetter in der Nähe von Göttingen hat am Dienstag in dem kleinen Ort Rhumspringe verheerende Schäden angerichtet. Rund 25 Minuten lang flossen Schlamm, Heumahd und Wasser in das Dorf. Seitdem versuchen Bürger und Helfer aus anderen Orten, die größten Schäden zu verhindern.