Hannover

Die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen geht zurück: Das Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrerstunden lag am 16. September 2021 bei 97,4 Prozent. Ein Wert, der zuletzt 2002 so niedrig war. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor betrug die Unterrichtsversorgung immerhin 99 Prozent.

„Ich bin nicht glücklich mit diesem Wert, er ist unbefriedigend“, machte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) deutlich. Er ergänzte: „Wir waren auf einem guten Weg, was die Stabilisierung der Unterrichtsversorgung angeht. Jetzt haben wir eine Delle.“ Allerdings sei diese erklärbar.

Familienplanung wirkt sich auf Unterrichtsversorgung aus

Nach Angaben des Kultusministers hat der Rückgang bei der Unterrichtsversorgung mehrere Gründe: Einerseits habe die Verjüngung der Lehrkräfte in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass inzwischen viele mit ihrer Familienplanung begonnen hätten. „Das ist total gut“, betonte Grant Hendrik Tonne. Gleichzeitig bringen die Wünsche nach Elternzeit und Stundenreduzierungen das Land in eine Bredouille. Auch die Pandemie trage dazu bei: Aufgrund des Risikos mussten vermehrt Arbeitsverbote für Schwangere ausgesprochen werden. Der Wegfall der Vollzeitkräfte habe ein Minus von 14.000 Unterrichtsstunden zur Folge. Daneben habe sich auch die Entlastung von Grundschulleitungen und die Einführung von Pool-Stunden negativ auf die Unterrichtsversorgung ausgewirkt.

„Ich habe mich natürlich gefragt, ob das ein Fehler war“, gestand der Kultusminister ein. Allerdings sei er zu dem Schluss gekommen, dass all die getroffenen Maßnahmen auch trotz der Schwierigkeiten der Pandemie richtig gewesen seien.

Quereinstieg auch ohne Studium

Dennoch sieht er Handlungsbedarf: „Es muss reagiert werden.“ Ein Teil der Lücke lasse sich durch die Neueinstellung der Lehrkräfte auffangen. Nach Ausscheidung einzelner Pädagoginnen und Pädagogen starten zum 2. Februar insgesamt 300 neue Lehrkräfte. Daneben schaffe man 160 zusätzliche Stellen, kündigte der Kultusminister an. So könnte immerhin ein Prozentpunkt aufgefangen werden. Um die Situation zusätzlich zu verbessern, will das Land den Quereinstieg erleichtern. Künftig sollen für den Sekundarbereich I auch Menschen ohne Bachelor-Abschluss als Lehrkraft infrage kommen – nämlich dann, wenn sie eine Fachschulausbildung und Meisterprüfung vorweisen können.

„Wir werden zudem die Lehrkräfte in den benachteiligten Regionen und Schulformen verstärkt auf die Flächenprämie hinweisen“, sagte Grant Hendrik Tonne. Diese könne in Einzelfällen gezahlt werden und sich nennenswert auf das Gehalt auswirken. Der Minister sprach sich zudem für die Anhebung des Gehalts aus. „Mit dem nächsten Haushalt muss A13 für alle Lehrkräfte möglich sein.“ Daneben sprach er sich für eine Entlastung aus: Mit zunehmender Digitalisierung steigere sich auch die Erwartung: Zunehmend forderten Eltern und Kinder von den Pädagoginnen und Pädagogen ein, permanent erreichbar zu sein. Dies sei aber nicht die Aufgabe der Lehrkräfte, „es gibt ein klares Recht auf Feierabend“.

Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte ist entsetzt. Die Unterrichtsversorgung sei an vielen Schulen katastrophal. „Hier muss dringend schnellstens nachgesteuert werden, denn es geht schlichtweg um die Bildungschancen einer ganzen Generation.“

Von Mandy Sarti