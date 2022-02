Göttingen

Bislang fristeten sie in den Sammlungen der Universität Göttingen als Objekte ihr Dasein. Jetzt kehren die sterblichen Überreste von 13 Hawaiianern in ihre Heimat zurück. In einer emotionalen Zeremonie nahmen drei Delegierte die Gebeine ihrer Vorfahren in Empfang.

Eine Kiste, abgedeckt mit einem schwarzen Tuch und einer Ranke aus Grünpflanzen, brachten die drei Hawaiianischen Delegierten unter lauten Gebeten in der Alten Mensa in den Saal. Zuvor hatten sie in einem anderen Saal alleine eine spirituelles Ritual mit den sterblichen Überresten ihren Vorfahren vollzogen. „Das alles berührt uns tief”, sagte Edward Halealoha Ayau, Vertreter des Office of Hawaiian Affairs, sichtlich bewegt. Mal auf hawaiianisch, mal auf englisch überbrachte auch seine Begleiterin Kalehua Caceres „warme Grüße” an die Gäste und appellierte daran, Verantwortung für kommenden Generationen zu übernehmen. Es sei ein sehr wichtiger Tag. Jetzt könne man die Vorfahren endlich nach Hause bringen.

Die Schädel und Knochen der Menschen kehren nun in ihre Heimat zurück. Universitätspräsident Prof. Metin Tolan sagte: „Die Universität Göttingen ist auch künftig offen für alle Anfragen der Restitution.“ Er entschuldigte sich bei den Hawaiianern und dankte ihnen für diese Zeremonie. „Mit der Rückgabe drücken wir unsere tiefe Verbundenheit und unseren Respekt vor der hawaiianischen Kultur aus“, so der Präsident. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des von der Volkswagen-Stiftung geförderten Forschungsprojekts „Sensible Provenienzen“ trugen zu der Erforschung der Herkunft der Gebeine bei. So konnten die menschliche Überreste aus kolonialen Kontexten in den Sammlungen der Universität Göttingen als „iwi kūpuna” identifiziert werden – als Vorfahren der Hawaiianer. Im Fokus standen dabei die Blumenbachsche Schädelsammlung und die Anthropologische Sammlung der Uni.

Edward Halealoha Ayau, Vertreter für das Office of Hawaiian Affairs, und die Delegationsmitglieder Mana Caceres und Kalehua Caceres (v.li.) Quelle: Peter Heller

Als der Anatom Georg Thilenius 1897 auf der Insel Maui mehrere Schädel und Skelette ausgrub, verstieß er bereits gegen geltende hawaiianische Gesetze, erklärte Prof. Regina Bendix vom Institut für Kulturanthropologie. Dennoch gelangten die „iwi kūpuna” – wie die Gebeine der Ahnen in Hawaii genannt werden – über das Hamburger Museum für Völkerkunde 1953 an die Universität Göttingen.

Durch Schiffsarzt ans Institut gelangt

„Durch unsere Untersuchungen konnten wir zumindest für einige Gebeine ermitteln, woher sie kamen und wie sie in die beiden Sammlungen gelangten“, erklärte Marie Luisa Allemeyer von der Zentralen Kustodie der Universität Göttingen. So überwies zum Beispiel Mitte des 19. Jahrhunderts ein Schiffsarzt vier „iwi kūpuna“ an das Anatomisch-Chirurgische Institut in Braunschweig. Über den Gründungsdirektor des Naturhistorischen Museums gelangten sie schließlich in die Hände eines Göttinger Medizinstudenten, der sie 1934 dem Anatomischen Institut der Universität Göttingen übergab.

Anerkennung der Menschlichkeit

„Wir erkennen die Qualen unserer Vorfahren an und übernehmen die Verantwortung für ihr Wohlergehen – und damit auch für unser eigenes – indem wir sie zur Umbettung nach Hause überführen. Indem wir diese wichtige Arbeit tun, erkennen wir – Deutsche und Hawaiianer – auch unsere jeweilige Menschlichkeit an, und feiern sie gemeinsam in aloha, in gegenseitiger Zuneigung, während wir ein neues Kapitel in unserer historischen Beziehung als Menschen schreiben“ , so Ayau. Ayau gehört gemeinsam mit Mana and Kalehua Caceres zur hawaiianischen Delegation, die das Office of Hawaiian Affairs (OHA) vertritt. Auf ihrer Reise, die sie neben Göttingen auch nach Bremen, Jena, Berlin und Wien führt, können sie 58 iwi kūpuna wieder in ihre Heimat zurückbringen.

Videobotschaft aus Hawaii

„In den vergangenen zehn Jahren hat sich unter Museumsfachleuten und Anthropologen viel verändert. Das zeigt sich in einem besseren Verständnis für die indigenen Völker und die an uns begangenen Ungerechtigkeiten. Wir erkennen dies selbstverständlich an und begrüßen die Re-Humanisierung dieser Individuen und Institutionen“, so die OHA-Vorstandsvorsitzende Carmen „Hulu“ Lindsey in einer Videobotschaft. „Heute ermöglichen uns diese Aktionen wieder zu gesunden, nicht nur als Menschen, sondern als lāhui – als hawaiianische Nation.“

Am Ende der Zeremonie segneten Kalehua und Mana Caceres die Vorfahren und die Gäste mit guten Wünschen und ein paar Spritzern Wasser.

Im Jahr 2020 waren bereits Maori-Schädel, die in der Ethnologischen Sammlung der Universität aufbewahrt wurden, wieder nach Neuseeland zurück gegeben worden. Sie waren im Jahr 1834 nach Göttingen gelangt.

