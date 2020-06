Unfall mit drei Autos bei Gifhorn: 26-Jährige stirbt

Gifhorn

Bei einem schweren Unfall am Samstagabend auf der Tangente bei Gifhorn ist eine 26-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Drei Autos waren an dem Unfall beteiligt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort – bis hin zur Notfallseelsorge.

Die 26-jährige Gifhornerin wollte gegen 21 Uhr mit ihrem VW Up auf dem II. Koppelweg fahrend die Tangente in Richtung Innenstadt queren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei missachtete sie aus ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers (27) aus Gifhorn, der auf der Tangente in Richtung Norden unterwegs war. Die Mittelklasselimousine, in der auch ein 22- und ein 33-Jähriger saßen, erfasste den Kleinwagen an der Fahrerseite und schleuderte diesen etwa 50 Meter weit nach Norden in die Hecke hinter dem Radweg.

Anzeige

Der Mercedes selber kam auch erst etwa auf gleicher Höhe zum Stehen – nachdem er noch mit dem entgegen kommenden Seat einer Autofahrerin aus Gifhorn (26) kollidiert war.

Weitere NP+ Artikel

Zur Galerie Eine Tote, vier Verletzte: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls Samstagabend auf der Tangente bei Gifhorn. Drei Autos waren bei dem Zusammenstoß an der Kreuzung mit dem II. Koppelweg beteiligt.

Fuhr der Mercedes zu schnell?

„Es ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer des Mercedes mehr als die erlaubten Tempo 70 gefahren ist“, sagte ein Polizeibeamter. „Die Ermittlungen zur Ursache und dem Hergang des Unfalls sind in vollem Gange“, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.

Ebenfalls an der Unfallstelle war ein zweiköpfiges Team der Notfallseelsorge. Während der Unfallaufnahme waren Angehörige der 26-jährigen Gifhornerin an der Kreuzung eingetroffen.

Sperrung der Straße bei Gifhorn

Die Straße blieb mehrere Stunden bis in die Nacht hinein voll gesperrt. Die Verletzten kamen in Kliniken in Gifhorn und Braunschweig.

Von Dirk Reitmeister