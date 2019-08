Pinneberg

Beim Sturz mit einem E-Tretroller hat sich ein 24 Jahre alter Mann in Pinneberg lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann sei am vergangenen Freitag verbotswidrig auf dem linken Radweg einer Straße gefahren, als er an einem abgesenkten Bordstein an einer Ampel die Kontrolle über seinen Roller verloren habe, teilte die Polizei am Montag mit.

Beim anschließenden Sturz schlug er den Angaben zufolge mit dem Kopf auf den Bordstein auf. Ein Rettungshubschrauber habe den Verletzten in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Das Fahrzeug sei nicht versichert gewesen.

Von RND/dpa