Wiefelstede

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Ammerland ist ein Milchtankwagen umgekippt und auf ein Auto gefallen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 28-jährige Fahrer des Tankwagens am Freitagnachmittag aus vorerst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Das Gespann blieb demnach quer zur Fahrbahn stehen. Derweil kam eine 53-jährige Autofahrerin entgegen. „Obwohl sie mutmaßlich rechtzeitig vor dem Auflieger zum Stehen kam, kippte der Tankanhänger des Sattelzugs auf die Seite und fiel schließlich auf den Pkw“, berichtete die Polizei.

Die 53-Jährige sei in ihrem Auto eingeklemmt worden, habe aber „mit einfachen Mitteln“ gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden können. Der Lkw-Fahrer erlitt den Angaben nach einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. „Der Tank des Aufliegers wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass eine nicht unerhebliche Menge an Milch austrat“, hieß es weiter.

Von RND/dpa