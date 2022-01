Celle

Wie durch ein Wunder wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Wathlingen niemand ernsthaft verletzt. Eine 79-jährige Frau verlor im Kreisverkehr aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Dabei überfuhr sie die Überquerungshilfe, geriet auf die Gegenfahrbahn und durchbrach einen Holzzaun. Erst an der Wand eines Wohnhauses kam das Auto zum Stehen. Dabei erlitt die 79-Jährige nur leichte Verletzungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Bevor der Wagen an die Hauswand krachte, durchbrach die 79-Jährige einen Gartenzaun. Quelle: Polizei

Von RND/ros