Göttingen

Rund ein Jahr nach einem tödlichen Unfall am Holtenser Kreisel in Göttingen ist der 26 Jahre alte Fahrer eines Porsche zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Amtsgericht Göttingen erlies einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Bei dem spektakulären Unfall war der 33-jährige Beifahrer des Unfallfahrers aus dem Auto herausgeschleudert und tödlich verletzt worden.

Der aus Aserbaidschan stammende 26-Jährige war am 2. Januar 2021 mittags mit einem Porsche Cayman von Bovenden über die Bundesstraße 3 in Richtung Göttingen und dann auf die B 27 in Richtung der Autobahnanschlussstelle Göttingen-Nord gefahren. Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge raste er kurz vor dem Ende des Autobahnzubringers mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h in den Holtenser Kreisel hinein.

Porsche stürzte Abhang hinab

Der Porsche-Fahrer habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf die Verkehrsinsel geraten. Dabei habe er auch einen Fiat Panda touchiert, der sich im Kreisel befand. Der Porsche überquerte die Mittelinsel, durchbrach anschließend zwei Leitplanken und stürzte einen Abhang herunter. Das Auto überschlug sich und blieb nach rund 100 Metern auf einem Feld stehen.

Der Porsche durchbrach mehrere Leitplanken. Quelle: Peter Heller (Archiv)

Der Beifahrer, der nicht angeschnallt gewesen war, wurde bei dem Sturzflug durch das Beifahrerfenster aus dem Auto herausgeschleudert. Der 33-Jährige erlitt dabei schwerste Brustkorb- und Schädel-Hirn-Traumata und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Porsche-Fahrer wurde schwer verletzt

Der 26-jährige Unfallfahrer wurde von Rettungskräften aus dem zertrümmerten Porsche geborgen. Er kam schwer verletzt in eine Göttinger Klinik. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die 45-jährige Fiat-Fahrerin, deren Panda von dem Porsche touchiert worden war, hatte Glück im Unglück: Sie blieb unverletzt.

Einzelne Fahrzeugteile wurden in die Elliehäuser Gemarkung geschleudert. Quelle: Peter Heller (Archiv)

Nach dem Unfall war der Kreisverkehr wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten und der komplexen Unfallaufnahme mehrere Stunden lang gesperrt gewesen. An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte, mehrere Streifenwagen der Polizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Polizei fordert Drohne an

Die Polizei hatte damals auch ein Drohnen-Team der Rosdorfer Feuerwehr angefordert, um Übersichtsaufnahmen vom Unfallort zu machen. Um nähere Erkenntnisse über den Unfallhergang gewinnen zu können, ließ die Staatsanwaltschaft den völlig demolierten Porsche, von dem einzelne Fahrzeugteile in der Elliehäuser Gemarkung verteilt waren, beschlagnahmen. Außerdem wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers wurde der Strafbefehl bereits Ende Januar erlassen. Da der 26-Jährige innerhalb der dafür vorgesehenen Frist keinen Einspruch eingelegt habe, sei dieser inzwischen rechtskräftig geworden. Neben der zehnmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung hat der 26-Jährige noch weitere Konsequenzen zu tragen: Das Gericht ordnete darüber hinaus den Entzug seiner Fahrerlaubnis an, innerhalb eines Jahres darf er keine neue Fahrerlaubnis bekommen. Außerdem muss der Unfallfahrer 2500 Euro an die Stiftung Opferhilfe zahlen.

Von Heidi Niemann