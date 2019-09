Hannover

Beim Zusammenstoß einer Nordwestbahn mit einem Auto ist am Mittwochmorgen bei Vechta ein 46 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang. Der Fahrer der Mercedes C-Klasse hatte nach ersten Erkenntnissen offenbar die herannahende Nordwestbahn übersehen. Bei der Kollision wurde das Auto vom Bahnübergang geschleudert und fing Feuer. Der 46-Jährige wurde tödlich verletzt. Der Lokführer sowie die etwa 30 Bahnreisenden blieben unverletzt.

Wie die Nordwestbahn bei Twitter mitteilte, bleibt die Bahnstrecke zwischen Lohne und Delmenhorst den ganzen Tag gesperrt. Die Nordwestbahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Aktuelle Infos bei der Nordwestbahn finden Sie hier.

Mehrere schwere Zugunfälle in Niedersachsen

In den vergangenen Monaten hatte es in Niedersachsen mehrere schwere Unfälle an Bahnübergängen gegeben. Ende Juli war ein Motorradfahrer ums Leben gekommen, als er in Melle (Kreis Osnabrück) eine geschlossene Bahnschranke ignorierte und von einem Zug erfasst wurde. Im Mai war in Bissendorf bei Osnabrück ein Reinigungsfahrzeug mit einem Regionalzug kollidiert. Elf Menschen wurden damals zum Teil schwerst verletzt.

Von RND/frs