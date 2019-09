Hann. Münden

Tödlichen Unfall auf der A7 bei Hann. Münden: Am Montagmorgen ist der Fahrer eines Sprinters bei einer Kollision seines Wagens mit einem Sattelzug gestorben. Genaue Angaben zum Unfallhergang und zum Opfer liegen noch nicht vor.

Die Autobahn ist am Vormittag in Richtung Kassel zwischen der Werratalbrücke und Ausfahrt Lutterberg zum Teil gesperrt. Der Verkehr Richtung Süden wird einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt, staut sich zeitweise aber auf einer Länge von sechs Kilometern.

Sattelzug seitlich gerammt

Der Unfall hatte sich gegen 7 Uhr ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte der Fahrer des Sprinters aus bisher nicht geklärter Ursache das Ende eines Staus vor einem anderen Unfall im hessischen Bereich übersehen haben. Sein Fahrzeug kollidierte darauf seitlich mit einem Sattelzug, der den Mittelstreifen befuhr. Dabei wurde der Sprinterfahrer tödlich verletzt.

Weitere Informationen folgen.

Von Ulrich Schubert