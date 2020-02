In Westerholz im Kreis Gifhorn hat es am Freitagabend einen Aufsehen erregenden Polizei-Einsatz gegeben. In sozialen Netzwerken kursieren wilde Spekulationen. Viele Anwohner reagieren verunsichert. Anlass für den Einsatz war ein Familienstreit, bei dem auch Waffen eine Rolle spielten.