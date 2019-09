Lauenau

Bei einem Unfall auf der A2 bei Lauenau ist am Sonnabend ein 65-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 62 Jahre alter Mazda-Fahrer kollidierte nach Polizeiangaben an der Anschlussstelle zwischen der B442 und der Autobahn in Richtung Hannover mit einem entgegenkommenden Cabrio. Der 65-jährige Cabrio-Fahrer hatte demnach Vorfahrt. Rettungskräfte brachten ihn mit Rückenverletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aufgrund des Unfalls kam es auf der A2 in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von RND/ms