Oldenburg

Zwei Unbekannte haben am späten Montagabend eine Tankstelle in Oldenburg überfallen und den 25-jährigen Kassierer mit Reizgas verletzt. Einer der Täter gab vor, einen Artikel bezahlen zu wollen und sprühte dem Kassierer die chemische Substanz ins Gesicht, als dieser die Kasse öffnete. Die Räuber konnten mehrere Geldscheine erbeuten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Kassierer musste aufgrund seiner Augenverletzungen in eine Klinik gebracht werden. Auf der Flucht besprühten die Unbekannten auch einen 28-jährigen Oldenburger, der sich in der Nähe der Tankstelle aufhielt, mit Reizgas. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung.

Von RND/dpa