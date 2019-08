In der Autostadt ist die Stimmung vergleichsweise entspannt. Sechs Protestler sind dort im Foyer in die große Weltkugel unter der Decke geklettert und machen keine Anstalten, ihren Platz zu verlassen. „Wir haben ihnen angeboten, in einem Raum, den wir leergeräumt haben, mit ihnen zu sprechen, aber das haben sie abgelehnt“, sagt Autostadt-Geschäftsführer Claudius Colsmann. Per Megafon mit den Kletterern zu diskutieren lehne er jedoch ab.