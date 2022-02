Kiew

Ein lauter Knall reißt Markus Peuser aus seinem unruhigen Schlaf. Es ist Donnerstag, 5.30 Uhr am Morgen. Der Krieg geht los. Peuser, gebürtiger Kieler, wohnt mitten in Kiew. Und kann erst gar nicht realisieren, dass das Unvorstellbare wirklich passiert. Erst als das Klackern der Rollkoffer von draußen durch sein offenes Fenster dringt, wird ihm allmählich klar, was los ist. Seine Nachbarn fliehen. Dann wird er angerufen. „Wir werden angegriffen.“

Es ist der Beginn der Flucht eines Mannes, für den Kiew seit fünf Jahren das Zuhause ist. Peuser, 40 Jahre alt, hat dort eine deutsche Sprachschule eröffnet, fühlt sich in dem Land, in der Stadt, wohl. Als er am Sonnabendmittag anruft, wirkt er erstaunlich gefasst. Seine Stimme ist ruhig, die Unsicherheit kaum zu spüren. Dabei ist Peuser noch immer in der Ukraine. Und überlegt jeden Tag, ob er nicht vielleicht doch das Land verlassen sollte. Aber von Beginn an.

Sprachlehrer aus Kiel flieht am Donnerstag aus dem Zentrum Kiews

Als Peuser am Donnerstag klar wird, dass Russland die Ukraine angreift, packt er das Nötigste zusammen, holt eine Kollegin mit dem Auto ab und fährt los. Sie wollen zum Stadtrand, wo eine Bekannte eine Wohnung hat. Eigentlich nur 15 Kilometer entfernt.

„Aber natürlich hatten viele die gleiche Idee wie wir“, sagt Peuser. Die Straßen sind verstopft, vier Stunden dauert die Fahrt. Eine Zeit, in der sich Peuser ständig versucht zu informieren, einen Überblick zu bekommen. Was passiert da eigentlich gerade?

Angekommen am Stadtrand. Zu viert übernachten Peuser und seine Bekannten hier. Schlafen können sie kaum. „Die Nacht war eine Katastrophe“, erzählt Peuser. „Wir waren sehr nervös.“ Sie hatten sich entschieden, erstmal in Kiew zu bleiben, sehen, wie ein Flugzeug in der Nähe abstürzte. Nachts dürfen sie nicht weg, weil es eine Ausgangssperre gibt.

Flucht aus Kiew in ein Bauerndorf in der Ukraine dauert 13 Stunden

Am Freitagmorgen ist klar: Kiew ist nicht mehr sicher. Um Punkt sieben Uhr fährt Peusers Gruppe wieder los. Das Ziel: Ein Bauernhaus rund 300 Kilometer entfernt, in einem kleinen Dorf in der Zentralukraine. Das Haus gehört einer Kollegin von Peuser.

Zu Beginn geht es noch schnell voran, doch dann reiht sich die Autokette wieder bis zum Horizont auf. 13 Stunden sitzt Peuser im Auto, bis er abends endlich in dem Dorf ankommt. Viel Zeit, in der die Gedanken sich um die Situation drehen. Wie geht es für mich weiter? Sollte ich die Ukraine nicht doch verlassen?

„Die Entscheidung Kiew oder sogar die Ukraine zu verlassen, ist für mich sehr schwer“, sagt Peuser. Hier hat er seine Arbeit, seine Freunde. „Die Ukraine ist mein Zuhause, meine Wahlheimat.“ Wenn man heute gehe, sei ein Gedanke besonders quälend: „Man weiß gar nicht: Für wie lange ist man eigentlich weg? Zwei Wochen, einige Monate, Jahre, oder kommt man nie mehr zurück?“

Ukraine-Krieg: Kieler ist wütend über Reaktion des Westens

Peuser denkt natürlich auch an die Freunde und Kollegen, die nicht bei ihm sind. Sie haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, tauschen sich aus. Nicht immer ganz leicht. „Wir haben kein stabiles Internet und können teilweise nur hoffen, dass es allen gut geht“, berichtet Peuser.

In die Sorgen mischen sich aber auch Wut und Enttäuschung. Peuser ist ein Mensch, der über die Gründe für seine aktuelle Situation nachdenkt. „Es gibt da jemanden, der mit der Geschichte nicht so gut umgehen kann und das Geschichtsbuch neu schreiben will“, sagt er über Putin.

Der gebürtige Kieler Markus Peuser ist aus Kiew in ein kleines Dorf in der Ukraine geflohen und wohnt dort jetzt in einem Bauernhaus. Quelle: Markus Peuser

Wütend und traurig sei er aber auch darüber, wie der Westen dieser Lage entgegentrete. „Man sollte Herrn Putin an einen Tisch bekommen. Ich glaube, wir haben dafür die Werkzeuge.“ Dass immer noch nicht alle möglichen wirtschaftlichen Sanktionen umgesetzt worden sind, kann Peuser nicht verstehen. „Natürlich schadet das auch der deutschen Wirtschaft. Aber wir haben hier Menschen, die sterben.“

Die kommenden Tage bleiben für Peuser unvorhersehbar. Er sondiert dauerhaft die Lage, wägt ab. Noch will er in der Ukraine bleiben. In dem Bauernhaus ist die Gruppe mittlerweile auf sechs angewachsen. Mitten im Nirgendwo, wo der Krieg nicht zu hören ist. „Es ist komplett ruhig“, berichtet Peuser. Aber die Angst, die Sorgen, sind allgegenwärtig. In der 40 Kilometer entfernten Stadt sollen Raketen eingeschlagen sein.

Von Jonas Bickel