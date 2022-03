Hannover

Für viele Verkehrsteilnehmer ist die Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) vor Fahrtantritt eine nützliche Planungshilfe. Die Seite zeigt Unfälle, Staus oder Baustellen im hannoverschen Stadtgebiet, der Region, aber auch niedersachsen- und bundesweit an. Wer sich eine Übersicht zur Verkehrslage an ausgewählten Autobahnanschlussstellen oder -kreuzen verschaffen will, konnte das zudem bislang über zahlreiche Webcams in Echtzeit tun. Doch mit diesem Service ist es vorerst vorbei.

Keine Livebilder mehr

Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr die öffentliche Nutzung der Verkehrskameras eingestellt. Wo vorher Livebilder zum Beispiel vom Autobahnkreuz A2/A7 im Osten Hannovers oder der Anschlussstelle Hannover-Bothfeld zu sehen waren, prangen nun Kacheln mit einem durchgestrichenen Kamerasymbol. Darauf steht der Satz: „Aufgrund der aktuellen Entwicklung in Europa haben sich die Betreiber entschlossen, die Webcam-Bilder bis auf Weiteres zu deaktivieren.“

„Straßenverkehr in Niedersachsen von Auswirkungen des Konflikts betroffen“

Dass mit „der aktuellen Entwicklung in Europa“ der Krieg in der Ukraine gemeint ist, bestätigt ein VMZ-Sprecher. „Die aktuelle Lage in der Ukraine und zu erwartende Sanktionen und Gegensanktionen Russlands können erhebliche Auswirkungen auf Börsen, Unternehmen und die wirtschaftliche Entwicklung haben“, heißt es. „Auch der Straßenverkehr in Niedersachsen ist von den Auswirkungen des Konflikts betroffen.“ Was das genau bedeutet, führt die VMZ aber nicht weiter aus.

Keine Livebilder: So sieht die Seite der VMZ derzeit aus. Quelle: vmz.niedersachsen.de/Screenshot

Und das erklärt noch nicht die öffentliche Abschaltung der Verkehrskameras. Die VMZ begründet diesen Schritt damit, dass „vermehrt Aktivitäten von sicherheitspolitisch relevanten Akteuren im Straßenverkehr erforderlich sind“. Das habe das Bundesverkehrsministerium zum 1. März mitgeteilt.

Interne Nutzung von Webcams weiter möglich

Wie der VMZ-Sprecher sagt, wurde die Veröffentlichung von Webcam-Bildern von Bundesfernstraßen seit dem 3. März eingestellt. Nähere Angaben dazu will die Verkehrsmanagementzentrale nicht machen. Aber offenbar sollen mögliche militärische Bewegungen von Nato-Kräften auf deutschen Autobahnen nicht mehr öffentlich sichtbar sein, zumal die Bilder weltweit abrufbar wären.

Wie die VMZ weiter mitteilt, wurden die Verkehrskameras nicht vollständig abgeschaltet. „Die behördeninterne Nutzung von Videobildern zur Sicherstellung verkehrlicher Abläufe ist weiterhin möglich“, heißt es.

Von Manuel Behrens