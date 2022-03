Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will bis Ende Juli in allen Kita-Gruppen in Niedersachsen jeweils ein Kind mehr erlauben – also 16 Kinder pro Krippen- und 26 pro Kindergarten-Gruppe. Das Ministerium senkt auch Raumstandards ab, damit in kleinen Gruppenräumen künftig mehr Kinder betreut werden dürfen.