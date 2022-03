Hannover

Die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine könnten auch Niedersachsen viel härter treffen als bisher angenommen – vor allem ökonomisch. Nach Angaben des niedersächsischen Wirtschaftsministeriums gibt es bereits in zahlreichen Branchen Lieferschwierigkeiten und Preissprünge bei Materialien.

„Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges bekommt auch Niedersachsens Wirtschaft zu spüren“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) dieser Zeitung. „Es ist zugleich die letzte Gewissheit, dass wir den Standort Deutschland hinsichtlich seiner Abhängigkeiten und Verfahrensgeschwindigkeiten grundlegend verändern müssen.“

Ukraine-Krieg: Preise für Lebensmittel in Niedersachsen steigen

Nach der Lageeinschätzung des Ministeriums muss vor allem das niedersächsische Handwerk mit Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten rechnen – insbesondere bei Holzzulieferungen und Stahlprodukten. „Preissprünge sind mittlerweile nicht nur bei Materialien wie Holz, Kunststoffen für Leitungen, Dämmmaterialien, Kupfer und Stahl festzustellen, sondern bei nahezu allen eingesetzten Verbrauchsmaterialien – unter anderem aufgrund der Erhöhung von Transport- und Produktionskosten und stark gestiegener Energiekosten“, heißt es.

Im Einzelhandel erwartet das Wirtschaftsministerium einen Anstieg der Verbraucherpreise für Lebensmittel. Für die Tourismuswirtschaft werden mittelfristig konjunkturelle Einbrüche prognostiziert. Das Ministerium stuft die Gefährdungslage für zwei Bereiche künftig als hoch ein: Energieversorgungssicherheit und Chemieindustrie.

Lieferkettenprobleme in vielen Bereichen

Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), Volker Müller, rechnet mit Auswirkungen auf breiter Front. In der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Elektroindustrie: „Überall haben wir das Lieferkettenproblem“, sagte Müller. Auch die Rohstoffpreise für Lebensmittel stiegen an. „Wir werden sehen, dass alle Grundnahrungsmittel im Preis deutlich nach oben gehen werden.“

Müller sieht vor allem durch die steigenden Energiekosten ein Standortproblem auf Niedersachsen und Deutschland zukommen. „Mit diesen Preisen können wir den Standort in vielen energieintensiven Bereichen nicht halten.“ Der UVN-Chef fordert Steuersenkungen zur Entlastung von Unternehmen und Verbrauchern. „Der einzige, der an der Krise im Moment verdient, ist der Staat.“

Warnung vor Öl- und Gasembargo

„Der Krieg trifft die niedersächsische Wirtschaft vor allem mittelbar durch die extreme Verteuerung im Energiesektor“, sagte auch der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen-Metall, Volker Schmidt. Davon seien nahezu alle Branchen betroffen. Besonders litten jedoch energieintensive Betriebe wie Stahlhersteller und Chemiewerke, aber auch Unternehmen mit hohem logistischem Aufwand. Es gebe kaum Möglichkeiten, diesen Kostenanstieg zu kompensieren.

Schmidt warnte vor einem Öl- und Gasembargo gegen Russland. Das hätte für Niedersachsens Wirtschaft gravierende Folgen und würde die Industrie zusätzlich schwächen.

Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) forderte angesichts steigender Lebensmittelpreise, „die gesamte Agrarpolitik auf den Prüfstand zu stellen“. Die Ukraine falle als Kornkammer Europas und wichtiger Erzeuger von Sonnenblumen, Mais und Weizen aus. „Es gilt sofort im Sinne der Landwirtschaft und der Ernährungssicherung zu handeln“, sagte Otte-Kinast.

Tausende Arbeitsplätze in Gefahr

Die Vorsitzende des Landtag-Wirtschaftsausschusses Sabine Tippelt (SPD) warnte vor den Folgen der rasant steigenden Strom- und Gaspreise etwa für die Glasproduktion im Weserbergland oder die Stahlproduktion in Salzgitter. „Tausende Jobs sind konkret gefährdet“, sagte Tippelt.

Von Marco Seng