Herr Althusmann, täglich kommen mehr Geflüchtete aus der Ukraine nach Niedersachsen. Hat die Landesregierung die Lage noch im Griff?

Ja, wir haben dafür einen ressortübergreifenden Krisenstab eingerichtet, um die Hilfe für Kriegsflüchtlinge und die Folgen des Krieges unter anderem für unsere Energieversorgung zu bewältigen. Die Aufnahme und Verteilung auf die Kommunen zwischen Bund und Ländern muss weiter optimiert und die Kostenübernahme durch den Bund klar geregelt werden. Wir dürfen die Kommunen damit jetzt nicht alleinlassen. Zudem müssen die Geflüchteten gesundheitlich versorgt und ihr Impfstatus verbessert werden, nicht nur in Bezug auf Corona. Bei allem, was schulische Bildung, Betreuung der Kinder oder Arbeitsmarktangebote bei einem möglichen längeren Aufenthalt betrifft, werden nahezu alle Ressorts gefordert sein. Das ist in Vorbereitung.

„Wir sollten einen Sondertopf Ukraine einrichten“

Wie soll das alles finanziert werden?

Wir sollten zwischenzeitlich einen Sondertopf Ukraine einrichten, um den Kommunen etwaige Kosten vorfinanzieren zu können, bis der Bund in die Kostenübernahme über die derzeitige Pauschale von 12.000 Euro pro Kriegsflüchtlinge hinaus einsteigt. Nach meiner Kenntnis sind in diesem Bereich im letzten Jahr nicht alle Mittel des Landes ausgeschöpft worden, weil weniger Flüchtlinge als erwartet zu uns kamen. Diese Mittel sollten meines Erachtens sofort zu Verfügung stehen. Wenn wir das dann ergänzen um ein denkbares Sonderprogramm Unterkunftssanierung oder zügige Wohnraumschaffung, werden wir etwas Vernünftiges auf den Weg bringen.

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in der Notunterkunft in der Messehalle 27 in Hannover an. Quelle: Rainer Dröse

Was ist die Aufgabe des Wirtschaftsministeriums?

Wir werden uns als Wirtschaftsministerium vor allem um unseren Mittelstand, unsere Handwerksbetriebe oder Transportunternehmen sowie unsere Industrie kümmern müssen. Nach zwei Jahren Pandemie kommen jetzt gerade aufgrund der drastisch gestiegenen Energiepreise viele an den Rand der Leistungsfähigkeit. Es muss darum gehen, den Zehntausenden Menschen, die jetzt kommen, auch Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. Dazu haben wir bereits gute Programme gerade im Handwerk. Unmittelbar nach Kriegsausbruch wurde von uns eine „Task Force Ukraine“ gebildet, die regelmäßig ein Lagebild erstellt. Dies wird kontinuierlich für die einzelnen Branchen angepasst. Es lässt sich bereits feststellen, dass die Lieferketten in der Automobilindustrie, bei den Zulieferern, der chemischen Industrie und auch im Lebensmittelbereich nach Europa und Deutschland stark gefährdet sind. Es fehlen Ersatzteile, Rohstoffe, Fahrer, es fehlen Verpackungen für Lebensmittel, die in der Ukraine hergestellt oder veredelt werden.

Zur Person Die politische Karriere von Bernd Althusmann schien nach dem Regierungswechsel 2013 vorzeitig beendet. Der gebürtige Oldenburger übernahm in der Folge die Landesvertretung der Konrad-Adenauer-Stiftung für Namibia und Angola mit Sitz in Windhoek. Bis zum Comeback dauerte es allerdings nur drei Jahre. Althusmann wurde 2016 CDU-Landeschef und zog nach der verlorenen Landtagswahl 2017 als Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister in die rot-schwarze Regierungskoalition ein. Althusmann gehörte dem Landtag von 1994 bis 2009 und wieder seit 2017 an. Von 2002 bis 2009 war der studierte Pädagoge und Betriebswirt Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag. 2007 hatte Althusmann in Potsdam promoviert. 2010 übernahm er das Kultusministerium. Althusmann ist Hauptmann der Bundeswehr-Reserve. Der dreifache Familienvater lebt in Lüneburg.

„Energieversorgungssicherheit wird die zentrale wirtschafts- und sicherheitspolitische Frage der kommenden Monate und Jahre sein“

Und wie sieht es mit der künftigen Energieversorgung aus?

Energieversorgungssicherheit wird die zentrale wirtschafts- und sicherheitspolitische Frage der kommenden Monate und Jahre sein. Russland liefert jährlich mehr als 50 Milliarden Kubikmeter Gas nach Deutschland, die Hälfte des deutschen Gasverbrauchs. Die LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Stade und vielleicht auch Brunsbüttel könnten ab 2025 gemeinsam etwa 25 bis 30 Milliarden Kubikmeter durch Import von Flüssiggas liefern. Eine kurzfristige Lösung in den kommenden sechs bis zwölf Monaten könnten spezielle Schiffe zur Speicherung und Regasifizierung von Flüssiggas sowohl in Wilhelmshaven als auch in Stade sein. Wir sind bereits mit den Unternehmen in konkreten Gesprächen über schnelle technische Lösungen.

Müssen die Niedersachsen also im kommenden Winter in kalten Wohnungen sitzen?

Wir müssen sorgsam umgehen mit dem verbleibenden Gas und in der kalten Jahreszeit möglichst Energie einsparen. Der derzeitige Füllstand aller Speicher in Deutschland liegt bei rund 25 Prozent. Das wird zusammen mit der eigenen Förderung von etwa fünf Milliarden Kubikmeter Gas in Deutschland etwa bis zum Ende dieses Jahres reichen. Ab da wird es schwierig. Im Falle der Energieknappheit tritt dann der Notfallplan Gas in Deutschland in Kraft. Dann werden Privatverbraucher vorrangig weiter versorgt, soweit Gas vorhanden ist – die energieintensive Industrie aber schrittweise abgeschaltet. Hauptabnehmer wie etwa die Stahl- und Chemieindustrie würden voraussichtlich als erste abgeschaltet. Es braucht jetzt dringend eine Koordinierung zwischen Bund und Ländern, welche kritische Infrastruktur der Industrie geschützt werden muss.

Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven: Die Stadt ist neben Stade als ein neuer Standort für ein Flüssiggasterminal (LNG-Terminal) im Gespräch. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Wie könnte nach Ihrer Ansicht die Strom- und Gasversorgung gesichert werden, wenn man sich aus der russischen Abhängigkeit lösen will?

Wir müssen mehrere Dinge gleichzeitig tun: die erneuerbaren Energien ausbauen für die Stromproduktion, die vorhandenen Kohle- und Gaskraftwerke nutzen und schnellstmöglich die Gasimporte erhöhen, entweder als LNG oder aus Norwegen, den Niederlanden oder Ländern in Nordafrika.

„Ich denke, dass niemand ernsthaft den Wiedereinstieg in die Kernkraft will“

Ist eine Rückkehr zur Atomkraft eine Option?

Ich denke, dass niemand ernsthaft den Wiedereinstieg in die Kernkraft will. Wir sollten aber zumindest die Option prüfen, ob wir gegebenenfalls – begrenzt auf zwei Jahre – die drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke weiterlaufen lassen könnten, um nicht in eine Versorgungslücke hineinzugeraten. Die Energieversorger sagen, dass es schwierig, aber nicht unmöglich ist. Wenn es technisch machbar wäre, sollten wir es in dieser Krisensituation nicht kategorisch ausschließen. Das Thema Energieversorgungssicherheit ist für Deutschland und Europa im Moment eine strategische und sicherheitspolitische Frage. Europa bezahlt derzeit täglich fast 800 Millionen bis eine Milliarde Euro für Energielieferungen aus Russland.

Wie weit würden Sie bei den Sanktionen gegen Russland gehen?

Wer jetzt weiterhin den Druck auf Putin erhöhen will, wird nicht umhinkommen, sich schnellstmöglich unabhängig zu machen von Russland. Oder sogar das letzte Mittel zu ergreifen: einen Importstopp von Erdöl, Erdgas und Kohle aus Russland umzusetzen. Das würde Russland massiv treffen. Angesichts der Angriffe auch auf die Westukraine wird nicht mehr viel Zeit sein, zu einem harten Schnitt zu kommen. Wenn wir den Druck auf Putin weiter verstärken wollen, den Krieg sofort zu beenden, brauchen wir eine klare und harte Haltung. Als Wirtschaftsminister sehe ich aber auch die dramatischen Folgen für unsere Wirtschaft, die ein solcher Importstopp hätte. Hier müssen sich Deutschland und Europa auf eine gemeinsame Linie verständigen.

Die steigenden Treibstoffpreise sind zum gravierenden Problem geworden. Quelle: Jens Büttner/dpa

Das hätte aber gravierende wirtschaftliche Folgen. Schon ohne Embargo sind die Kraftstoffpreise in astronomische Höhen gestiegen.

Das hätte in der Tat sehr harte Folgen für die deutsche Volkswirtschaft, was im Verhältnis zum unermesslichen Leid durch diesen Krieg relativ ist. Manche Fachleute rechnen mit einem weiteren sehr deutlichen Anstieg der Inflation. Das trifft die Wirtschaft und alle Bürger massiv: steigende Lebensmittelpreise, steigende Wohnnebenkosten, steigende Spritpreise. Aber die Kosten sind jetzt schon enorm. Deshalb muss vor allem die Bundesregierung schnell umdenken. Um die Bürger von drastisch gestiegenen Kraftstoffpreisen zu entlasten, sollten wir wirklich alle Instrumente der Steuergesetzgebung nutzen. Das heißt: Mehrwertsteuer auf 7 Prozent senken oder sogar für einen begrenzten Zeitraum noch weiter absenken, die Pendlerpauschale auf 38 Cent erhöhen, die Mineralölsteuer sofort deutlich absenken, ebenso die Stromsteuer. Das könnte für jeden Bürger an der Zapfsäule 40 bis 50 Cent pro Liter ausmachen. Das ist für die täglichen Pendler in einem Flächenland wie Niedersachsen, die auf ihr Auto angewiesen sind, enorm wichtig.

„Aus meiner Sicht kann Niedersachsen das neue Infektionsschutzgesetz im Bundesrat nicht mittragen“

Zur Corona-Pandemie: Die Bundesregierung hat nun einen Entwurf für die Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt. Die Kritik an der Vorlage ist groß.

Aus meiner Sicht kann Niedersachsen das neue Infektionsschutzgesetz im Bundesrat nicht mittragen. Den Ländern werden nahezu alle Instrumente zur gezielten Pandemiebekämpfung genommen. Allein die vorliegende Hotspot-Regelung würde dazu führen, dass beim jetzigen Infektionsgeschehen nahezu wöchentlich durch das Landesparlament Hotspots festgelegt werden müssten. Das ist völliger Unsinn.

Welchen Weg muss Niedersachsen nun einschlagen?

Ich nehme die Hinweise unserer Pandemie-Experten sehr ernst, die gesagt haben, es ist unter den derzeitigen Umständen zu früh für nahezu vollständige Lockerungsmaßnahmen. Deshalb werden wir auf jeden Fall die Option für Übergangsregeln bis zum 2. April nutzen. Die Maskenpflicht bleibt ein wichtiges Instrument, aber auch die wird ab 2. April nur noch sehr begrenzt gelten. Über zwei Millionen Menschen sind derzeit immer noch nicht geimpft. Das kann unser Gesundheitssystem noch einmal sehr fordern.

Die Maskenpflicht in bestimmten Lebensbereichen bleibt für Minister und CDU-Landeschef Bernd Althusmann ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

„Ziel ist ein Führungswechsel in Niedersachsen“

Zwischen Pandemie und Krieg findet im Oktober auch die Landtagswahl statt. Wie wollen Sie die Wahl bei dieser Themenlage gewinnen?

Die gefühlte Stärke der SPD in Niedersachsen beruht im Wesentlichen auf einer geliehenen Stärke. Im Bundestagswahlkampf konnten wir sehen, dass traditionelle CDU-Wähler ihre Stimme den Sozialdemokraten gegeben haben, weil sie der CDU-Kandidat nicht überzeugte und die Union sehr zerstritten war. Heute sind wir wieder geeint und geschlossen, die Führungsfrage ist mit Friedrich Merz geklärt. Ziel ist ein Führungswechsel in Niedersachsen, um unser Bundesland fit für die Zukunft zu machen. Unser starkes Land auch stark zu führen, darauf kommt es an.

Wie soll das gelingen?

Wir dürfen uns nicht mit mittleren Positionen zufriedengeben, Niedersachsen kann noch deutlich mehr. 2017 war der erste Schritt – vieles ist in der Koalition mit den Sozialdemokraten gut gelungen, aber es gab auch Punkte wie die Schul-, Energie- und Wohnungsbaupolitik, bei denen wir uns nicht immer einig waren. Mein Angebot an die Wählerinnen und Wähler lautet, einen Vertrag für die nächsten zehn Jahre zu schließen. In diesen zehn Jahren wollen wir Niedersachsen zukunftsfest machen. Das gelingt zum Beispiel mit der Digitalisierung der Bildungslandschaft. Die notwendigen Energieausbauprojekte müssen schneller umgesetzt werden. Es dauert bisher schlicht zu lange. Statt eine zentrale Wohnungsbaugesellschaft einzurichten, sollten wir die N-Bank zu einem zentralen Förderinstitut ausbauen, um den sozialen und privaten Wohnungsbau zu beschleunigen.

Trotzdem hat Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD in Umfragen derzeit einen Vorteil: den Vertrauensvorsprung bei den Menschen in Niedersachsen.

Jeder amtierende Ministerpräsident hat einen Amtsbonus, meist lässt er mit der Zeit nach. Die Niedersachsen haben im Übrigen ein gutes Gespür für einen vernünftigen Ausgleich zwischen Bund und Ländern. Ein großes Land wie Niedersachsen mit all seinen Potenzialen braucht eine starke, ambitionierte Führung. Da sehe ich deutliche Unterschiede. Ich habe eine klare Vision von Niedersachsen 2032 und will noch vieles verändern, damit unser Bundesland zukunftsfest wird. Wir dürfen uns nicht ausruhen, sondern müssen gemeinsam anpacken.

Bei der Landtagswahl 2017 hat vor allem die geringe Frauenquote innerhalb der CDU für Kritik gesorgt. Gelingt Ihnen diesmal eine paritätische Besetzung?

Wir sind schon jetzt weiblicher und jünger als bei der vergangenen Wahl. 30 Frauen werden als Kandidatinnen für die CDU antreten, die Besetzung der Listen wird im Moment noch im Landesvorstand beraten. Uns wird eine ausgewogene Aufstellung der Landesliste gelingen, die einen hohen Anteil qualifizierter Frauen im Parlament garantiert.

Von Marco Seng und Mandy Sarti