Spielhallen: Gesetz ohne Los-Entscheid

Hannover

Mehr als zweieinhalb Jahren hat das Land Niedersachsen gebraucht, um sein Glücksspielgesetz zu ändern. Der Anlass: Die Zahl der Spielhallen in Niedersachsen soll begrenzt werden – es darf laut Gesetz von 2012 nicht mehr mehrere Hallen in einem Gebäude(komplex) geben und es gilt ein Mindestabstand zu anderen Spielhallen. Die Praxis sah als letzte Entscheidung im Auswahlverfahren, welche von mehreren Spielstätten schließen sollte, das Los vor. Diese Regelung wurde vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg im September 2017 gekippt. Seither lebten viele Spielhallenbetreiber in Unsicherheit, agierten im Schwebezustand und Duldungsstatus.

Das kürzlich vom Landtag beschlossene Gesetz sieht nun vor, dass – sollte das Auswahlkriterium Mindestabstand zwischen Spielstätten nicht greifen – nach folgenden Kriterien entschieden wird, welche Halle weichen muss: Bleiben darf im Zweifel jene Spielhalle, deren Betreiber sich verpflichtet, Geldspielgeräte nicht in Gruppen von zwei oder mehr Geräten aufzustellen. Auch wer in seiner Halle das Rauchen verbietet, erhält einen Pluspunkt.

Anzeige

Abstand zählt

Reicht das nicht, sollen der Abstand zu Schulen und Jugendeinrichtungen, dann gegebenenfalls der Abstand zu Gaststätten mit Alkoholausschank (jeweils im Umkreis von bis zu 500 Metern) herangezogen werden. Reicht auch das nicht zur Entscheidungsfindung, sollen „weitere sachlich gerechtfertigte Gründe“ als Auffangregelung herangezogen werden. So ein sachlicher Aspekt könnte gemäß Antwort auf eine NP-Anfrage laut Wirtschaftsministerium etwa eine nahe liegende Klinik für Suchtkranke sein. Würden gemachte Zusagen der Spielhallenbetreiber nicht eingehalten, erlischt laut Ministerium künftig die Erlaubnis automatisch.

Weitere NP+ Artikel

Sperrdatei kommt

Der Automatenverband Niedersachsen scheint mit der gefundenen Lösung zufrieden. Geschäftsführer Florian Heinze erklärt, der Verband „begrüßt die gesetzliche Neuregelung (…) und die Ermöglichung des härtefallbedingten Weiterbetriebs von Spielhallen bis Mitte 2021.“ Durch diese Übergangsregel dürfen auch noch Mehrfachkomplexe eine Zeit lang existieren.

Zudem, sagt Heinze, sei es „gut, dass die Landesregierung sich für ein alle Glücksspielformen erfassendes Spielersperrsystem einsetzt.“ Hierfür habe sich der Automatenverband selbst seit langem stark gemacht. In dies Sperrdatei werden Selbst- sowie Fremdsperren eingetragen, die von Behörden für spielsüchtige oder überschuldete Spieler veranlasst worden sind. Die Spielhallenbetreiber müssen künftig beim Einlass kontrollieren, ob jemand in der Sperrkartei eingetragen ist und dann nicht in die Halle darf. Heinze: „Das Sperrsystem für Spielhallen ist ein Schritt in diese Richtung und stärkt den ohnehin bereits auf hohem Niveau gewährleisteten Spielerschutz in den Betrieben unserer Mitglieder.“

So sieht es in Hannover aus

Auch die Stadt Hannover hat im Auswahlverfahren, welche von konkurrierenden Spielhallen bestehen bleiben darf, in einigen Fällen das Los entscheiden lassen.

Grundsätzlich sieht die Stadtverwaltung keine Maximalzahl von Spielhallen im Stadtgebiet: „Auch für diese Branche gilt Gewerbefreiheit“, erklärt sie auf Anfrage – begrenzt lediglich durch die Vorgaben des Gesetzes (Mindestabstand hier 100 Meter, die Kommunen dürfen gemäß lokaler Verhältnisse auch 50 bis 500 Meter festlegen).

Stand Ende Juni 2017 gab es in der Stadt Hannover 146 Spielhallen – zum Jahresende waren es dann nach Entscheidungen der Stadt noch 91. Alle 24 Mehrfachkomplexe hatten schließen müssen, es blieben noch Einzelhallen. Für 76 Einzelhallen gab es Erlaubnisse bis Ende Juni 2021 - werden sie den neuen Kriterien gerecht, könnten sie ihre Lizenz bis Ende 2025 verlängert bekommen.

Die Zukunft

Weitere 15 Hallen erhielten auf Weisung des Ministeriums im Zusammenhang mit den Klagen wegen des Losverfahrens im Herbst 2017 befristete Erlaubnisse – die enden nun am 31. Oktober 2020. Eine dieser Hallen sei aufgegeben worden, die restlichen müssten sich dem nunmehr neuen Auswahlverfahren des geänderten Glücksspielgesetzes unterziehen.

Von 2018 bis Ende 2019 hat die Stadt Hannover fünf neuen Spielhallen die Erlaubnis erteilt – demnach sind derzeit 96 in Betrieb. Derzeit geht die Stadt davon aus, dass für 19 Spielhallen keine über den 30. Juni 2021 laufende Lizenz erteilt werden kann und danach wohl nur noch 77 Spielhallen im Stadtgebiet existieren werden.

Lesen Sie auch

Von Ralph Hübner