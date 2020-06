Helmstedt/Hannover

Avacon, der Energie- und Wasserversorger für das Umland der Landeshauptstadt Hannover (bis 1999: Hastra), hat ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich – und deswegen rund 131 Millionen Euro Gewinn ausgeschüttet. Gut 60 Prozent gingen an Hauptanteilseigner Eon, 38,5 Prozent an die mehr als 80 kommunalen Anteilseigner. Demnach flossen also etwas mehr als 50 Millionen Euro an Städte und Landkreise.

Avacon (Sitz: Helmstedt) hat rund 2800 Beschäftigte und etwa 200 Auszubildende und Praktikanten. Durchschnittlich fließen laut Avacon jedes Jahr rund 700 Millionen Euro „in Form von Steuern, Aufträgen und Löhnen in den regionalen Wirtschaftskreislauf“. Rund 275 Millionen Euro habe man vergangenes Jahr investiert – in die Wachstumsstrategie im Sinne der verfolgten Neuausrichtung. Dazu gehört auch der Ausbau des Breitbandgeschäftes mit der Verlegung von Glasfaserkabeln für schnelles Internet.

Weitere 200 Millionen Euro sollen jetzt besonders in die „nachhaltige und grüne Energiewelt“ investiert werden. Dazu zählt auch das Ziel, Wasserstoff zu produzieren – mit Energie aus Wind und Sonne. Ein konkretes Projekt: Auf dem Gelände des Stahlkonzerns Salzgitter AG soll ein Windpark entstehen, mit dessen Energie Wasserstoff erzeugt und in der Stahlerzeugung eingesetzt werden kann und so den dortigen Kohlendioxid-Ausstoß mindern hilft.

