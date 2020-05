UMG-Forscher: Urintest kann vor schwerem Verlauf von COVID-19 warnen

Göttingen

Bei der stationären Behandlung von COVID-19 Infektionen ist dem Expertenteam aus der Universitätsmedizin Göttingen ( UMG) etwas aufgefallen: Gerade bei den Schwerstkranken waren außer der Lunge und dem Herzen schon frühzeitig die Nieren mit betroffen.

Daher entwickelten die Forscher nach Angaben der UMG einen Handlungspfad, um einen schweren Krankheitsverlauf frühzeitig erkennen zu können. Ein einfacher Urintest soll dem ärztlichen Fachpersonal helfen, die frühen Warnzeichen zu sichten. Anhand weniger Parameter könne so mit der Behandlung drohender Komplikationen begonnen werden – Tage, bevor Lunge und andere Organe schwer versagen. Damit ließen sich bei vielen Erkrankten lebensbedrohliche Verschlechterungen und Todesfälle verhindern. Die Erkenntnisse der UMG-Wissenschaftler wurden am Mittwoch als „Correspondence“ in der renommierten Fachzeitschrift „ The Lancet“ online veröffentlicht.

Austausch mit anderen Wissenschaftlern

Die Ärzte der UMG diskutierten ihre Befunde mit Experten aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und anderen deutschen Universitätskliniken. Sie tauschten sich außerdem mit Fachleuten aus Italien, China, England und den USA aus. Aktuelle Gewebeuntersuchungen an Verstorbenen unterstützen die Vermutung, dass die frühe Nierenbeteiligung bisher vernachlässigt wurde. Die Dramatik der Erkrankung der anderen Organe lenkte von dem Zustand ab, heißt es seitens der UMG.

Ob und wie sehr der vorgeschlagene Handlungspfad zu einer Verbesserung der Krankenversorgung bei Corona-Infektionen beitragen kann, wird seit dem 24. April in einer großen Beobachtungsstudie untersucht. Diese trägt den Titel „ Covid-19 assoziierte Nephritis als Prädiktor für die Erkrankungsschwere und Komplikationen“. Mehrere Universitätskliniken in Deutschland sind beteiligt.

Handlungspfad bei entzündeten Nieren

Wenn im Urin der Verdacht auf eine COVID-19 assoziierte Entzündung der Nieren (Nephritis) besteht, plädiert die UMG für folgendes Vorgehen: drei weitere, einfache Parameter werden bestimmt, und zwar das Albumin im Blut, das Albumin im Urin und das Antithrombin III. Diese drei Werte dienen zusammen mit dem Urinbefund dazu, das so genannte „capillary leak syndrom“ zu diagnostizieren – also einen lebensbedrohlichen Verlust von Blutbestandteilen und Eiweiß aus dem Blut in das (Lungen-)Gewebe. Anhand der drei Parameter erfolgt die Risikoeinstufung der Patienten.

„Ist auch nur einer von drei Parametern schwer verändert, besteht ein hohes Risiko, dass sich die Erkrankten auf der Normalstation zeitnah verschlechtern, auf die Intensivstation verlegt werden müssen oder sich der Verlauf auf der Intensivstation noch verschlechtert“, sagt der Erstautor der Publikation, Prof. Oliver Gross, Oberarzt in der Klinik für Nephrologie und Rheumatologie der UMG. Der Handlungspfad für die Früherkennung sensibilisiere Fachpersonal dafür, ihre Untersuchungen frühzeitig auf kritische Werte im Blut auszurichten.

Prof. Oliver Gross, Oberarzt Klinik für Nephrologie und Rheumatologie, UMG. Quelle: r

„Wenn sich die Befunde des Ärzteteams der UMG bestätigen, hätte dies einen nachhaltigen Effekt. So könnte künftig bereits im Vorfeld vorhergesagt werden, ob eine Behandlung auf der Intensivstation nötig sein wird“, sagt die Mitautorin der Publikation, Prof. Simone Scheithauer, Direktorin des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektiologie der UMG. Der Handlungspfad der UMG beginne mit einer einfachen Urinuntersuchung. Daher halten die Autoren das Vorgehen auch für COVID-19 Patientengruppen in Pflegeheimen geeignet und für Betroffene, die nach Diagnosestellung zunächst ambulant zu Hause behandelt werden.

Prof. Simone Scheithauer, Direktorin Institut für Kranken-haushygiene und Infektiologie, UMG. Quelle: r

Sie erreichen die Autorin per E-Mail an: lokales@goettinger-tageblatt.de

Krankheitsverlauf von Covid-19 Die Krankheitsverläufe von Covid-19 können sehr unterschiedlich ausfallen. Bestimmte Stufen einer Erkrankung lassen sich dennoch festhalten. In der ersten Stufe geschieht die Infektion. Der Hauptübertragungsweg scheint dabei die Tröpfcheninfektion zu sein. In der zweiten Stufe zeigen sich die ersten Symptome: Husten tritt bei 52 Prozent der Fälle auf, Fieber bei 42 Prozent, Schnupfen bei 22 Prozent und eine Lungenentzündung bei zwei Prozent. Dies schreibt das RedaktionsnetzwerkDeutschland (RND) in einem Artikel. Zeigen sich die ersten Symptome, entscheiden in Stufe drei die nächsten Tage. Es kann bei den ersten Beschwerden bleiben, wenn sich das Immunsystem gegen den Erreger durchsetzt. Problematisch wird es, wenn das Immunsystem versagt und sich das Virus ausbreiten kann. Gelangt es bis tief in die Lunge, droht eine Lungenentzündung. Verläuft die Erkrankung leicht bis moderat, dauert es etwa ein bis zwei Wochen, bis man wieder vollends genesen ist. Dies ermittelte die World Health Organization ( WHO) anhand von Daten aus China. Kommt es bei einem Betroffenen zu einem schweren Verlauf, kann es drei bis sechs Wochen dauern, ehe er wieder gesund ist.

Von Anja Semonjek